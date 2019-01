El delantero Darío Cvitanich es el nuevo refuerzo de Racing

El atacante Darío Cvitanich firmó ayer su contrato que lo liga a Racing Club, junto al presidente Víctor Blanco, afirmó la entidad de Avellaneda en su cuenta oficial de la red social Twitter.

“Bienvenido Darío Cvitanich” reza el comunicado del club líder de la Superliga del fútbol argentino.

"El delantero se convirtió en nuevo jugador del club. Su contrato será por dos años" agregó el club de Avellaneda en el informe, donde se aprecia una foto del momento de la firma con el titular de la institución y la camiseta número 20.

El jugador, de 34 años, se realizó ayer por la mañana la revisación médica de rigor, viene procedente de Banfield, club del cual se despidió ayer y en las próximas horas se sumará a la pretemporada que realiza el plantel dirigido por Eduardo Coudet en el predio de Ezeiza de la AFA.

Cvitanich llega con un contrato por 18 meses (hasta junio de 2020), que se podrá extender seis más, en caso de que Racing dispute la Copa Libertadores o Sudamericana.

El flamante refuerzo, admitió que llega a la entidad de Avellaneda a "aportar lo mío", con miras a la continuidad de la Superliga que tiene como puntero al equipo que hoy dirige el DT Eduardo Coudet.

"Vengo a Racing para aportar. Jugaré cuándo y dónde tenga que jugar. El ídolo y referente del club es 'Licha' (por Lisandro López); él te demuestra que no hay límites" resaltó el ex atacante de Banfield.

"Tengo muy claro lo que significa Racing como institución, la dimensión que tiene, quiero disfrutar de esta etapa y vengo a dar lo mejor", agregó el delantero que "No fue pasional, sí racional. No quería ser más una carga para el club y lo mejor era mi salida", analizó el jugador oriundo de Baradero, en relación a la decisión de alejarse del “Taladro”.

Cvitanich ratificó su postura en un mensaje posteado en las redes sociales.

"He decidido hoy dar un paso al costado y dejar el club en el cual tantos momentos lindos he pasado. Quiero agradecer por el cariño que siempre me han dado a mis compañeros, cuerpo técnico y toda la gente que 'labura' día a día incansablemente en el club", escribió.