Valdés retoma hoy su agenda y alista una reunión con todos los ministros

El gobernador Gustavo Valdés retomará hoy su agenda tras la feria administrativa provincial y sus vacaciones. El mandatario se reunirá con todo su gabinete y el Comité de Crisis, para bajar línea en el marco de la emergencia por los temporales.

Valdés retomaría hoy sus actividades oficiales y el jueves recibiría al secretario de Turismo de Nación, Gustavo Santos.

El Jefe de Gobierno se reunirá con los funcionarios nacionales que vendrán a Corrientes para promocionar y participar de la Fiesta Nacional del Chamamé y los carnavales.

No se descarta un cónclave con el presidente Mauricio Macri, quien ya se reunió con los mandatarios radicales de Mendoza y Jujuy.

En tanto, fuentes oficiales confirmaron que estaba previsto que Valdés asistiera anoche al anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, pero la lluvia obligó a suspender la tercera luna chamamecera.

La mayoría de los ministros también se tomaron vacaciones y desde hoy estarán a pleno en sus funciones.

Antes de salir de vacaciones, el mandatario anticipó que el primer encuentro del 2019 con todos sus ministros “se llevará a cabo en los primeros días de febrero”.

Hace unos días se confirmó que el mandatario había logrado que la Entidad Binacional Yacyretá pague regalías a Corrientes con energía. Ese fue uno de los primeros reclamos que enarboló Valdés apenas asumió.

Misiones y Corrientes se verán beneficiadas desde este mes con un 20% de descuento en el pago al mercado mayorista por la energía consumida mensualmente. Se trata de un reclamo de las administraciones provinciales por el aporte en materia energética y el impacto social, económico y ambiental que ocasionó la construcción de Yacyretá.

De esta forma, las regalías vuelven a las provincias en energía y no en pagos en efectivo, que llegaban muy tarde y a valores desactualizados.

El titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Alfredo Aun, celebró el avance conseguido, fruto, dijo, “de la fuerte presión que el gobernador Valdés viene haciendo desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de ser gobernador”. De cara a los objetivos del año, Valdés había trazado metas. “Vamos levantando metas y cada vez exigiendo más. Eso tiene que ver con la impronta de la gestión. Si no se cumplen las metas (en referencia a los ministros), deben ser reemplazados para cumplir con las exigencias”, había dicho. “Quedan pendientes dos puentes más para resolver el problema hídrico. Vamos a recuperar 150 mil hectáreas productivas en el norte de la provincia”, anticipó.

El Gobierno, además, gestiona para que el Estado chino invierta en la provincia. “A la producción de Corrientes le falta que se lleven nuestro vientre. Somos productores de la vaca vieja. Somos grandes productores de terneros, después no se llevan a la vaca y pierde valor. Los chinos llevan el subproducto de la carne y le agregan valor y eso nos cierra la producción”, explicó. “Necesitamos poner una pastera para producir papel crepé, una inversión de 1.200 millones de dólares”, había dicho.