El ala pivote de Comunicaciones, Facundo Giorgi, expresó su entusiasmo por la manera en que jugó el equipo frente a Quimsa.

“La verdad fue un gran partido, sobre todo en lo defensivo. Venimos de unos partidos que no estábamos defendiendo bien y queremos que la defensa sea nuestro estandarte: lo importante es jugar bien de atrás para adelante, así que en principio estamos contentos por eso, pero poniendo la cabeza en estos tres partidos que nos tocan en Formosa y Corrientes, sabiendo que van a ser muy duros”, expresó.

Giorgi le dio una doble connotación positiva a la victoria sobre Quimsa, ya que “siempre es importante seguir ganando de local, tener una localía fuerte, y más que no podíamos dejar que se nos escapara este juego porque vienen tres de visitante”.

También recordó gratamente la última vez que realizaron una gira por Formosa y Corrientes, que le permitió al Aurinegro encaminarse en el Súper 20, torneo en el que llegaron al Final Four. “Por suerte la vez que nos tocó hacer esta gira pudimos ganar los tres sobre el final, aunque los podríamos haber perdido. Sabemos de los nombres y cómo juegan los tres equipos, que son difíciles, pero hay que ir partido a partido y ahora con la mente puesta en Formosa”, señaló.

Giorgi hizo mención a los recambios que tuvieron los tres equipos de la gira antes de empezar la fase regular de la Liga: “Ningún equipo es el mismo, pasaron prácticamente dos meses y hubo recambio sobre todo en San Martín, al que llegaron dos jugadores que son titulares, dos que representan mucho. Regatas también tuvo un par de cambios que siento que lo potenciaron, y Formosa desde un principio tuvo un buen equipo y fueron los segundos de nuestra Conferencia en el Súper 20. Son tres partidos difíciles, sabemos de la exigencia de jugar tres partidos seguidos en tan corto tiempo, pero tenemos que pensar en La Unión”, recalcó.