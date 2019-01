El presidente Maduro prometió “mano de hierro” en Venezuela

“Mano de hierro a la traición, a la corrupción. A mí no me va temblar el pulso con nadie, cuento con el apoyo del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De cada ataque saldremos más fuertes, nadie nos va a detener”.

Así comenzó su discurso el dictador venezolano, Nicolás Maduro. El mandatario presentó la Memoria y Cuenta de 2018 y el Plan de la Patria 2019-2025.

El jefe de Estado hizo hincapié en los “logros económicos” de la revolución bolivariana en el año que pasó y responsabilizó a la oposición: “Se ha puesto el grupo que dirigió las guarimbas y su plan diario es el show mediático, los falsos positivos y los ataques terroristas a hospitales. Ellos montaron el ataque al Hospital Clínico Universitario, sabotearon los sistemas de carga y recarga eléctrica para crear un show a los medios y a las cámaras internacionales y buscar una escalada para una intervención”, disparó.

“El 2018 fue un año de desafíos, de obstáculos, de sabotajes del enemigo contra nuestras industrias petroleras y hospitales. Se agredió al bienestar familiar y a la moneda venezolana”, siguió.

Luego reconoció que la caída de los precios petroleros afectó a la economía de su país: “En 2018 tuvimos una gran reducción de los ingresos a causa de la caída de los precios petroleros. Tenemos que revertir la caída del sector petrolero que estaba con mafias enquistadas, estaban podridos por dentro”.

Después destacó los “logros” en materia social: “En este ciclo histórico hemos tenido un aumento continuo de la inversión en materia social. En salud, vivienda, cultura y comunicación social ha aumentado la inversión social. En 2018 hemos mantenido el porcentaje de empleo formal protegido y mantuvimos la protección de la clase obrera venezolana”.

“El medio Petro es una forma de dar la batalla mientras se estabiliza la economía para proteger el salario. En 2018 fue el año en que salarizamos nuevamente los ingresos de la clase obrera”, destacó.

Promediando la presentación de la Memoria y Cuenta de 2018, Maduro habló de las Clap, el polémico plan que otorga alimentos a la población: “6 millones de familias están siendo beneficiadas. La revolución lleva el mercado a la casa, cada vez debe ser mayor y más amplio. Debemos lograr la meta de entrega cada 15 días”.

Respecto a los planes alimenticios, el mandatario reconoció que el proyecto sobre las “ferias del campo soberano” les quedó “rezagado”. “Tengo que aceptarlo, por falta de organización”.

En cuanto a la salud -que el mundo entero conoce el desastre en materia sanitaria en el país-, Maduro expresó: “Los datos de 2003 a 2017, no dejan lugar a dudas de los esfuerzos que hacemos por la salud del pueblo. Se han realizado más de mil consultas y se han salvado 1.772.755 vidas con la Misión Barrio Adentro. A veces la gente no valora lo que tiene sino hasta que lo pierde”.