Schwartzman cayó ante Berdych y ya no quedan argentinos en el Australian Open

Diego Schwartzman fue el último argentino en despedirse del Abierto de Australia 2019, tras perder esta noche con el checo Tomas Berdych por 5-7, 6-3, 7-5 y 6-4 en un encuentro de la tercera ronda, que se disputó por espacio de tres horas en el Melbourne Arena.

El tenista porteño, decimoctavo preclasificado del primer Grand Slam de la temporada, sucumbió ante un rival que fue de menor a mayor en el partido para confirmar su regreso al circuito con un notable nivel, después de alcanzar la final del torneo de Doha (Qatar).

Berdych, de 33 años, ausente en el segundo semestre 2018 por una lesión en la espalda, desplegó un tenis contundente a partir de su servicio certero, que apenas cedió una vez en todo el match, y un frondoso repertorio de tiros ganadores.

El ex número 4 del mundo, actualmente ubicado en el puesto 57 del ranking ATP, dominó el juego con una postura agresiva y obligó al argentino a defender muy desde el fondo de la cancha.

Schwartzman jugó un buen partido pero se quedó sin opciones frente a un rival que ya había eliminado al decimotercer preclasificado, el británico Kyle Edmund, en la ronda inicial.

Con esta derrota, el "Peque" no pudo igualar la actuación del año pasado, que fue su mejor presentación en el Melbourne Park, con su arribo a los octavos de final, instancia en la que cayó con el español Rafael Nadal.

El argentino había eliminado en las fases previas al alemán Rudolf Molleker, proveniente de la clasificación, y al estadounidense Denis Kudla.

Los cinco representantes del tenis argentino en el Abierto de Australia ya quedaron en el camino: Guido Andreozzi, Federico Delbonis y Guido Pella cayeron en primera ronda; Leonardo Mayer, en segunda y esta noche, Schwartzman, en tercera.

El tandilense Juan Martín Del Potro, número cinco del mundo, no se presentó en el Major australiano para terminar de recuperarse de una lesión en la rodilla derecha que sufrió el año pasado en el Masters de Shanghai. Su retorno está previsto el mes próximo en el ATP 250 de Delray Beach, Estados Unidos.

Berdych, semifinalista del Abierto de Australia 2014 y 2015, jugará en octavos de final frente al ganador del cruce que esta madrugada, a las 5 de Argentina, animarán Nadal -segundo favorito- y el australiano Alex de Minaur.