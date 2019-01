Del Potro no jugará en Australia

Juan Martín Del Potro no jugará el Abierto de Australia, que comenzará el 14 de enero y que es siempre el primer Grand Slam del año, según anunció el tenista en su cuenta de Twitter, en donde señala además que aún no tiene fecha su regreso a las canchas, tras la lesión en su rodilla.

“Les deseo un gran 2019, que la pasen genial. Les cuento que la recuperación avanza muy bien. Más adelante les contaré en qué torneo podré volver. Lamentablemente no será en Australia, pero estoy contento con los progresos de estas semanas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felicidades!”, señala el mensaje del tenista tandilense.

Del Potro se recupera de una fractura en la rótula de su rodilla derecha, lesión que sufrió en el Masters 1000 de Shanghai ante el croata Borna Coric y que lo obligó a abandonar ese torneo.

La “Torre de Tandil”, sin embargo, tuvo una muy buena temporada 2018, en la que llegó a la final del US Open, donde cayó ante Novak Djokovic, y un ranking en el que alcanzó el tercer lugar, el mejor de su carrera.

Arranque ganador

de Pella

El bahiense Guido Pella debutó ayer con una victoria sobre el turco Cem Ilkel por 7-6 (7-1) y 6-3 en la ronda inicial del torneo de tenis ATP 250 de Doha, Qatar, que se disputa sobre canchas rápidas, con premios por 1.313.215 millones de dólares.

El tenista ubicado en el puesto 58 del ranking mundial se impuso sobre Ilkel (249) en una hora y 47 minutos de juego y avanzó a la segunda rueda de Doha, donde enfrentará al ganador del cruce entre el serbio Dusan Lajovic (48) y el francés Adrian Mannarino (42).

Pella, integrante del equipo campeón de la Copa Davis 2016, es el único argentino en el cuadro principal de singles del torneo qatarí, ya que el santiagueño Marco Trungelitti fue eliminado en el último encuentro de la clasificación.

Pella tuvo un 2018 marcado por la irregularidad con un registro de 25 triunfos y 22 derrotas (ningún título) en los 27 torneos y dos series de Copa Davis que disputó.

Justamente en Doha tuvo su segunda mejor actuación del año pasado en el circuito ATP, pues alcanzó las semifinales en las que perdió ante el ruso Andrey Rublev.

El ATP de Doha tiene como primer preclasificado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, campeón de las ediciones 2016 y 2017, quien ayer venció el bosnio Damir Dzumhur (47) de manera contundente -en apenas 55 minutos- por 6-1 y 6-2.