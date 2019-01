Descubrieron una base de misiles balísticos no revelada por norcorea

Aproximadamente a un mes de la segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, investigadores de un think tank de defensa global descubrieron una base secreta de misiles balísticos en Corea del Norte, una de las veinte instalaciones de este tipo desplegadas en el país que no han sido reveladas por el régimen comunista, según el informe.

El estudio -realizado por Beyond Parallel, una iniciativa patrocinada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis, por sus siglas en inglés)- afirma que el gobierno norcoreano nunca hizo pública la existencia de la Base de Operaciones de Misiles Sino-ri a la comunidad internacional. El descubrimiento es relevante ya que los misiles balísticos son el principal mecanismo de lanzamiento de las armas nucleares del país.

Situada a unos 200 kilómetros al norte de la zona desmilitarizada, la base de operaciones de misiles Sino-ri alberga el cuartel general de la brigada de misiles de las Fuerzas de Cohetes Estratégicos del Ejército Popular de Corea, la unidad encargada del desarrollo de misiles balísticos. La instalación ha sido fundamental para el desarrollo de misiles balísticos capaces de alcanzar Corea del Sur, Japón e incluso Guam, según el informe publicado este lunes, luego de que el viernes se anunciara que el presidente Donald Trump “espera con interés” reunirse con Kim Jong-un a fines de febrero “en un lugar que se anunciará en una fecha posterior”. Los investigadores de Beyond Parallel estiman que Corea del Norte tiene 20 sitios no revelados donde continúa desarrollando su programa de misiles balísticos. Sino-ri es uno de los sitios más antiguos, pero continúa en funcionamiento en la actualidad. Las fotos satelitales, con fecha del 27 de diciembre de 2018, muestran una entrada a un búnker subterráneo, refugios reforzados y un área de oficinas centrales, según Beyond Parallel. Los búnkeres subterráneos tienen bermas de roca y tierra en frente que parecen brindarles protección contra el fuego de artillería y los ataques aéreos. La base es de aproximadamente 11 kilómetros cuadrados.