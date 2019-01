Regatas recibe a Obras, un rival directo para su buen presente

Esta noche Regatas Corrientes se medirá ante un adversario directo, que pondrá a prueba su buen presente en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol: desde las 22 recibirá a Obras Basket en el estadio José Jorge Contte con referato de Nicolás D’Anna, Fernando Sampietro y Rodrigo Castillo.

El juego será televisado por la señal TyC Sports. El Fantasma ostenta un récord positivo de 8 triunfos y 3 derrotas, mientras que el Tachero ganó 7 partidos y perdió en 3 ocasiones.

En su última presentación Regatas revirtió el curso de un juego que parecía conducir a una derrota, se recuperó a tiempo y venció como local a Comunicaciones de Mercedes por 80 a 78.

En tanto que Obras cayó luego de seis presentaciones victoriosas, en cancha de San Martín por 88 a 69 ante el elenco rojinegro.

Para el Tachero será el cierre de una gira por Formosa y Corrientes, en tanto que le esperan todavía tres partidos más en el estadio de los Sueños.

Quinteros: “Es importante corregir ganando”

El capitán fantasma, Paolo Quinteros, aún no olvida el primer duelo de 2019, justamente frente al Tachero, y sostuvo que “no le quito mérito a Obras, pero en el partido de visitante, nosotros hicimos mucho para no estar en juego, para no llevarnos la victoria”.

“Seguramente ahora vamos a corregir eso y a entrar con otra mentalidad”, añadió respecto a aquel paso en falso, del el 4 de enero pasado. En ese sentido, también admitió que hay que aprender del partido contra Comunicaciones: “Es importante ganar, es importante corregir ganando también, es más lindo y mejor, pero somos conscientes de que esto nos tiene que servir de enseñanza”.

“No podemos, ante ningún rival, entrar con baja intensidad, porque después nos va a tocar sufrir, y seguramente terminar perdiendo un juego, y en casa no debemos permitirlo”, remarcó el colonense.

Quinteros también rescató otro aspecto del partido ganado el sábado, al manifestarse “contento porque también hay que saber ganar estos partidos, contento porque el equipo no bajó los brazos, en ningún momento se entregó, a pesar de que faltando minutos y algo estábamos 11 puntos abajo”.

Finalmente hizo hincapié en la filosofía de juego que propone el entrenador Lucas Victoriano, quien busca tener una rotación activa distribuyendo de manera equilibrada los minutos entre todos los jugadores del equipo: “El hecho de que todos podamos jugar la misma cantidad de minutos, unos un poco más, otros un poco menos, pero que todos podamos hacer el mismo desgaste es muy importante”, comentó.