n El pivote de Regatas Corrientes, Omar Cantón, rubricó una planilla impecable en la victoria del martes por la noche 80 a 71 sobre Obras Basket. Llegando desde la banca aportó 17 puntos con 7-8 en tiros de campo, aunque no pudo terminar el juego ya que se retiró con cinco faltas personales.

Luego del juego, el pivote dijo que “fue una victoria importante, contra un gran rival que complica a todos los equipos, que venía con una racha muy buena, así que contento por el partido”.

Acerca de las razones del triunfo, Cantón analizó que “pudimos mantenerlos siempre en score bajo, cerramos bien la zona, llegamos a tirar muchas bandejas, y creo que funcionó. Fue un partido donde por ahí no metimos mucho en ofensiva, e igual defensivamente lo pudimos llevar, y era importante ganar este partido”, remarcó.

Un aspecto que resaltó el rosarino de 36 años fue el haber ganado sin tener una excelente noche ofensiva, con un bajo porcentaje de tiros. El interno sostuvo que “jugamos ante un equipo muy complicado, que va bien para el aro, y creo que por un momento pudimos parar su ofensiva, cerrarnos bien, tomar rebotes, y así en una noche que no estuvimos muy bien con el aro pudimos ganar igual”.

Cantón, que venía de tener pocos minutos en el juego anterior frente a Comunicaciones de Mercedes (sólo ingresó 5 minutos), fue muy importante y clave para la victoria Fantasma, ya que anotó 17 puntos en 13 minutos de juego.

Hablando de ello, el pivote de 36 años, destacó la rotación que propone el cuerpo técnico, y sobre su partido dijo que “hoy me tocó jugar, y como decimos siempre, acá rotamos todos, cada uno tiene un partido, y fue bueno que hoy se pudiera abrir el aro desde el poste bajo y esperemos seguir así”.

“El inicio me dio una inyección, porque fue el peor momento nuestro y después se nos abrió el aro por un ratito, nos pusimos en partido rápidamente y luego nos pudimos mantener y llevarnos el juego”, agregó Cantón, recordando su buen arranque ante Obras, ya que cuando le tocó ingresar anotó 12 puntos seguidos en el primer cuarto.

El viernes Regatas recibirá a Boca, en otro partido que se anticipa complejo, y para cerrar Cantón sostuvo que “se viene Boca y es un juego muy difícil, con un gran equipo que mueve bien la pelota, y creo que también hay que jugar cerrado, aprovechar el tamaño nuestro en la zona, dejar un poco más de juego abierto para ellos y defender duro”.