Guaidó llamó a mantener la movilización en las calles hasta que haya "elecciones libres"

Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), reapareció hoy en público en Caracas y llamó a sus compatriotas a mantenerse “en las calles, movilizados” hasta que el "usurpador" Nicolás Maduro se vaya del poder y un gobierno de transición convoque a elecciones "libres".



En un discurso de alrededor de 40 minutos en una plaza del barrio caraqueño Chacao, Guaidó hizo reiterados llamados a las fuerzas militares y de seguridad para que “vengan para este lado, que hay una oportunidad de Patria” y pidió a los ciudadanos que “hablen con el militar amigo, conocido, para que vea que ponerse del lado de la Constitución aglutina, da fuerza”.



En su primer discurso tras jurar como “presidente encargado” y después de dos días en los que no se supo su paradero, Guaidó anunció un fin de semana “con dos tareas poderosas”, la primera de ellas mañana, con asambleas populares para homenajear a las víctimas” de las marchas “y avanzar en el proceso de organización”.



“El domingo, que cada uno de ustedes baje la ley de Amnistía que votó la AN, la imprima, y llevenla a militares amigos, conocidos. Les estamos estrechando la mano. Que se den cuenta que esa ilegalidad que hoy usurpa (el Palacio) Miraflores, no puede pagar ni una cuenta”, exhortó Guaidó.