Denuncian a un médico por atender borracho a una paciente que murió

El fiscal Roberto Apullán dispuso que Fernando Alarcón, el médico filmado y denunciado por atender supuestamente ebrio a una paciente que falleció en un sanatorio de la ciudad de Santa Fe, sea liberado luego de que se le realizaran una serie de estudios.

“Dispuse la libertad del único imputado entendiendo que no existían peligros procesales que sí estaban cuando dispuse la detención. Se tomaron muestras de orina y de sangre del mismo para su análisis. También se secuestró la historia clínica, imágenes de cámaras del lugar de los hechos y algunas otras medidas que estoy esperando el resultado para obrar en consecuencia”, explicó el fiscal al canal TN.

Respecto de la calidad de las pruebas, Apullán indicó: “Todavía no puedo brindar nada, esto empezó hace menos de 24 horas. Sólo tuve tiempo para analizar si había peligro procesal para mantener detenido al único imputado”.

“¿Así venís a trabajar? ¿Cómo te llamás? Esa es mi mamá. No podés hablar, sinvergüenza. Mirá cómo estás, el cierre todo desprendido. Vos tenés que estar acá firme, no durmiendo”, le dijo el hijo de la paciente al médico.

En la grabación se ve cómo el hombre no puede ni siquiera hilvanar una frase con sentido en el mismo momento en el que el equipo de médicos trataba de reanimar a la mujer de 70 años. Apullán también indicó que “la autopsia de la persona fallecida se realizó ayer por la mañana”.

“Cuando entra el médico me doy cuenta de que está totalmente borracho. Venía con el pantalón desprendido, el cinto fuera de lugar, no sabía lo que hablaba, decía incoherencias. Entonces cuando veo en el estado en que estaba comencé a filmarlo. El tipo no tenía fuerzas ni para hacerle RCP a mi madre. Le reproché el estado en el que se encontraba. Después, lo golpeó a mi papá, me golpeó a mí y se dio a la fuga”, relató Juan, el hijo de la mujer, a la radio Aire de Santa Fe.

“Se tomaron testimoniales de las personas que estaban ahí en el momento de los hechos. La señora estaba internada desde antes de su deceso, razón por la cual solicité alguna medida para saber qué personal médico la atendió durante toda la internación”, concluyó el fiscal.