El dólar bajó 38 centavos y finalizó la semana en $38,18

El dólar bajó en la semana 38 centavos y cerró en $38,18 promedio para la venta al público, mientras que en el segmento mayorista la caída fue de 55 centavos respecto del viernes pasado y finalizó ayer en $37,03, unos 68 centavos por debajo del piso con el que operó la zona de no intervención del Banco Central.

De esta forma y pese a una nueva intervención del Bcra en el mercado de cambios con la compra diaria de USD 50 millones, el dólar mantiene la tendencia bajista.

“Los ingresos desde el exterior forzaron la baja diaria (37 centavos) más importante desde noviembre del año pasado y alejaron al tipo de cambio mayorista en forma significativa del límite inferior de la zona de no intervención oficial”, indicó el operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Por su parte, el analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el Bcra “no sólo no puede mantener el nivel de cotización para que no se vuelva a atrasar el valor del dólar mayorista, sino que cada vez se agrava más la situación para el exportador y favorece al importador”. Precisó además que “desde el 10 de enero el dólar rompió la zona de no intervención y que desde entonces la entidad monetaria lleva comprados USD 390 millones”. El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los USD 855,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron USD 10 millones.