Carrió afirmó que Bullrich a veces “se pasa de vueltas”

La diputada Elisa “Lilita” Carrió elogió la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que “es muy buena en algunos temas, pasada de vuelta en otros, pero siempre controlada”, y fue muy dura al opinar sobre una eventual candidatura presidencial del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna: “¿Votar un soquete? Todo eso no existe”.

Sobre la ministra Bullrich, Carrió abundó: “El problema de Patricia es que, por ahí, no puede parar. Por ahí se cree Bolsonaro, y nosotros -por la Argentina- no vamos a ser Bolsonaro”.

Y agregó: “Apunta a ser todo. Es peronista, el peronista quiere todo”, en referencia a la funcionaria a cargo de Seguridad de la Nación. De todas formas, reconoció que Bullrich “es muy buena persona, es honesta y está luchando”.

Pero dejó en claro que no comprende la relación que tiene Patricia Bullrich con el ex secretario de Seguridad K, Sergio Berni: “Hay un acuerdo entre ellos, es evidente. Yo creo que se llevan bien, son amigos. Berni tiene cierto liderazgo en Gendarmería. La mitad de Gendarmería es sana y la mitad es corrupta”.

Sobre las elecciones, Carrió opinó sobre la posible candidatura de Roberto Lavagna: “¿Votar un soquete? Todo eso no existe. Yo le gané a Lavagna”.