El Gobierno se alista para desdoblar las elecciones legislativas y votar en junio

Sería un hecho que el Gobierno provincial avanzará con el desdoblamiento de las elecciones legislativas y que se votaría durante el mes de junio o a más tardar en julio. Referentes provinciales y de la Comuna capitalina confirmaron los rumores a El Litoral.

“En un 99 por ciento se desdoblan las elecciones y se vota en junio”, dijo a este medio un adalid oficialista cercano a la administración de Eduardo Tassano.

“Es una de las posibilidades que más cobró fuerza. Está en el bolillero”, dijo una fuente cercana a Salta y 25 de Mayo.

La tendencia a desdoblar los comicios pareciera ser la gran novedad en la contienda de 2019, y Corrientes, fiel a un estilo propio, también lo haría. “Es una posibilidad muy latente. Estamos analizando lo más conveniente”, indicó a El Litoral una alta fuente gubernamental.

Desde febrero hasta noviembre habrá elecciones casi todos los domingos en algún rincón del país, unas 17 jurisdicciones separarían la compulsa local de la nacional en la que se elegirá un nuevo presidente y legisladores nacionales.

En Corrientes la cuestión, por plazos, se definiría en febrero o marzo.

El Gobierno provincial aspira a mantener su hegemonía en la Legislatura y también en los concejos deliberantes, especialmente en Capital, Goya, Bella Vista, Paso de la Patria y otras localidades.

Los intendentes también tendrán la posibilidad de desdoblar. Pero es un hecho que se acoplarán al calendario provincial o nacional, debido al costo del proceso.

El Gobierno apuesta fuerte a una buena elección en Capital que le permita quedarse con la mayor cantidad de concejales. Se elegirán 9.

El intendente capitalino, Eduardo Tassano, ya confirmó que votará cuando la Provincia lo haga. Es decir, en esta oportunidad, no habrá ningún intento por demostrar la fuerza de la gestión municipal sino que la campaña apuntará a afianzar el binomio Capital-Provincia, para luego en vísperas a las elecciones nacionales insistir en alineación Nación-Provincia-Municipios.

“Nosotros pertenecemos a la alianza ECO+Cambiemos, que trabaja en equipo y seguramente tomaremos la decisión de seguir haciéndolo y votar todos untos la fecha que sea”, había dicho Eduardo Tassano.

En los últimos años siempre ha sido una constante del Gobierno provincial desdoblar las elecciones. Y qué Corrientes no elija gobernador este año la excluye de las exigencias de unificar el cronograma electoral local con el nacional.

El presidente Mauricio Macri ya se reunió con los gobernadores radicales de Mendoza y Jujuy, para exigirles que unificaran las elecciones.

El Gobierno nacional, sin embargo, no presionaría más de la cuenta a sus aliados. “Todo será de común acuerdo y con decisión conjunta”, dijeron desde el radicalismo.

Corrientes elegirá a 15 diputados y 5 senadores. Además elegirá presidente y 3 diputados nacionales.

Concluyen sus mandatos los legisladores: Julián Dindart, UCR+ECO; Araceli Ferreyra y Oscar Macias, ambos del Partido Justicialista.

El Gobierno provincial ya estableció sus objetivos electorales para este año: obtener la mayor cantidad de diputados y senadores, que le permita mantener su hegemonía en la Legislatura; que en Capital y otras comunas oficialistas se obtengan todos los concejales posibles y que Mauricio Macri sea reelecto.

El gobernador Gustavo Valdés fue muy claro respecto a los objetivos de las elecciones: “Estoy abriendo la puerta a todos los correntinos de buena fe que quieran sumarse a este proyecto político”.

Pero advirtió: “El límite es la mala fe”.

“Realizaremos una alianza dentro de Encuentro por Corrientes, haremos un consenso de lista en la que vamos a trabajar mucho la política este año. Vamos a poner a consideración de la sociedad la gestión que venimos haciendo y le pedimos que nos acompañen”, había dicho.