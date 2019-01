Mandiyú cayó sobre el final en el debut ante Vilelas

Mandiyú dejó escapar un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador, cayendo finalmente ayer en su visita a Defensores de Puerto Vilelas, en el debut de ambos equipos en el Torneo Regional Federal Amateur 2019.

El encuentro se jugó en cancha de Don Orione de la ciudad de Barranqueras, y tuvo al equipo Albo mejor parado en la cancha en el inicio del juego, correspondiente a la zona 3 de la Región Litoral Norte del certamen.

La apertura del marcador no tardó en llegar. El equipo correntino se puso al frente a través de un autogol de Horacio Correa. El zaguero central chaqueño intentó rechazar un centro envenenado desde la derecha del ataque Albo y no hizo más que mandar el balón al fondo de su propio arco.

El local intentó el empate, pero le sobró ganas y empuje, y le faltó claridad, ya que el equipo correntino se paró bien de mitad de cancha hacia atrás, a tal punto que el arquero Ifrán no pasó sofocones en dicha etapa.

En el complemento, Defensores insistió en busca de la igualdad ante un conjunto visitante que se paró para buscar lastimar de contrataque. La igualdad llegó con un fortísimo remate de Jonathan Canario que venció la resistencia de Ifrán, tras asistencia de Jonathan Valenzuela. Pasada la media hora, y después de buscar insistentemente en ataque, Lucas Benítez cambió por gol un tiro libre que no tuvo la mejor respuesta del arquero Leguizamón.

El Albo todavía festejaba el 2-1, cuando el “Verde” llegó a la igualdad en un descuido defensivo de la visita. Williams Fernández recibió sin marca, y sacó un potente disparo que dejó sin posibilidades a Ifrán.

En los últimos minutos, Defensores se quedó con los tres puntos, cuando Gustavo Carballo escapó de su marcador, y al ingresar al área sacó un derechazo cruzado para establecer el 3 a 2 definitivo.

El Albo buscará la revancha, cuando el próximo fin de semana enfrente a Cambá Cuá.