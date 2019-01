Desde febrero, el precio tope de las garrafas subirá a más de 240 pesos

El Gobierno nacional notificó a las provincias, de manera no oficial aún, que el precio tope para la venta de garrafas de gas de 10 kilogramos subirá más de 20 pesos a partir del 1 de febrero. Desde entonces, el producto se podrá vender a $240,97 en las plantas distribuidoras, a lo que se deberá sumar los porcentajes de IVA y de apartamiento, el cual es establecido “respecto del precio máximo de referencia en que puede diferir el precio de venta”, de acuerdo con lo resuelto por Nación.

“Son precios máximos de referencia, el de 240,97 pesos es para garrafas de 10 kilogramos, y no incluye IVA”, señaló a El Litoral el subsecretario de Comercio de la Provincia, Juan José Ahmar. Según comentó, la medida fue comunicada por la Secretaría de Energía, y deberá regir a partir del 1 de febrero, a la espera de que se la publique en el Boletín Oficial.

Teniendo en cuenta que en algunas plantas distribuidoras de la ciudad se cobraron sobreprecios, luego de que el Gobierno nacional notificó esta intención de manera informal, Ahmar aclaró que “hasta el 1 de febrero las empresas no pueden cobrar otro precio que no sea el de 220, que es el máximo en las plantas distribuidoras”.

De igual forma, el funcionario aseguró que si bien lograron que en la mayoría de estas firmas se dé marcha atrás con el incremento ilegítimo, la semana pasada volvieron a detectar el mismo incumplimiento en una de ellas. “Se volvió a labrar un acta en este lugar, y tienen 10 días para hacer los descargos en cada una de las actas que ya hemos labrado”, indicó.

Por otra parte, el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, remarcó a este medio que insistirán con los relevamientos para evitar sobreprecios. “En lo que va del año hicimos tres tandas de inspecciones: en las dos primeras tuvimos que labrar actas, que tuvieron efecto porque bajaron los precios, pero en la última, una de las empresas siguió con esta infracción”, manifestó, y puntualizó que se comercializaba la garrafa de 10 kilos a 295 pesos.