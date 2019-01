“Juanfer” Quintero se perderá dos partidos

El volante colombiano Juan Fernando Quintero, sufrió una tendinitis en el isquiotibial izquierdo y estará de baja en River Plate de cara a los próximos dos compromisos por Superliga, ante Godoy Cruz de Mendoza y Vélez Sarsfield, respectivamente.

Quintero se entrenó ayer de manera diferenciada en el predio River Camp de Ezeiza y el parte médico, según averiguó Télam, arrojó esa lesión que lo mantendrá al margen del equipo durante una semana como mínimo.

De esta manera, “Juanfer” no será de la partida mañana ante Godoy Cruz en Mendoza por el postergado de la fecha 13 de la Superliga y contra Vélez, el domingo 3 de febrero, por la fecha 17.

El mediocampista colombiano, autor del segundo gol ante Boca en el 3-1 de la Superfinal por Copa Libertadores, fue titular en las derrotas como local ante Defensa y Justicia (0-1) y Unión de Santa Fe (1-2) por la Superliga.

El domingo, ante Patronato de Paraná en el Monumental, donde también los “millonarios” fueron derrotados por 3-1, Quintero quedó fuera de la lista de convocados.

Por su parte, el delantero Ignacio Scocco tuvo ayer su primer contacto con el balón con trabajos de control, traslado y pases como continuidad de la recuperación por la lesión en el gemelo derecho.

El ex Newell's Old Boys se perdió las finales ante Boca como consecuencia de esa lesión. Reapareció el 18 de diciembre en las semifinales del Mundial de Clubes cuando disputó los 30 minutos del tiempo suplementario ante Al Ain de Emiratos Arabes Unidos, pero se resintió el pasado 13 de enero.

El defensor Lucas Martínez Quarta trabajó a la par del grupo porque se recuperó de la fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo que lo ausentó de los partidos ante Unión y Patronato.

En tanto, el delantero Matías Suárez, segundo refuerzo del año junto con el defensor paraguayo Robert Rojas, practicó con el resto de sus compañeros en su segundo día de entrenamiento.