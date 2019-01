La brasileña Maria Creuza suma su voz y sentir a la celebración chamamecera

La cantante brasileña Maria Creuza será una de las luminarias que brillarán en el firmamento de la 29ª Fiesta Nacional del Chamamé y 15ª Fiesta del Chamamé del Mercosur.

“En el año 2015, está reconocida artista realizó una presentación en el Teatro Vera y tras la conferencia de prensa previa, estuvimos charlando un rato y le comenté de la Fiesta y ella me dijo: ‘Sí, sí, la del chamamé, si habré pasado noches enteras viéndola por televisión en mi casa de la playa’”, contó el director de Artes Escénicas del Instituto de Cultura de Corrientes y coordinador general del gran encuentro chamamecero, Eduardo Sívori.

“En esa oportunidad, ella nos pidió poder asistir como público, ‘te prometo que me voy a quedar sentadita, sin molestar’, me dijo. Pero en el 2017, volvió a Corrientes y nos transmitió que le gustaría interpretar un par de chamamés en el escenario y, al tiempo, su representante nos llamó y nos dijo que ella estaba dispuesta a ser parte de la grilla de la Fiesta y es así que definimos su presentación para el viernes 18 de enero”, comentó Sívori.

En relación con la participación de artistas provenientes de otros estilos musicales, puntualizó que desde el Instituto de Cultura se pretende que la iniciativa surja del propio artista, que se muestre interesado y que la posibilidad de participar le genere emoción. “La importancia de contar con artistas de otros géneros interpretando chamamé nos permitió contar con aportes más que interesantes a la hora de buscar adherentes para la postulación del chamamé como Patrimonio de la Humanidad”, remarcó.

“Ese es el caso, entre tantos artistas, de Julia Zenko y Enrique Llopis, que cuando estuvieron en la Fiesta se sintieron muy bien interpretando chamamé junto con la Orquesta Folclórica de la Provincia, tanto que incluso manifestaron su interés por grabar junto con los integrantes de esta agrupación”, rememoró Sívori.

“Quienes pasaron por el escenario de la Fiesta, se constituyeron en embajadores del chamamé y difusores. Es por ello que consideramos importante contar con la participación de estos artistas”, concluyó el coordinador de la Fiesta.