Tres muertos por siniestros viales ocurridos en Mercedes y Monte Caseros

Tres personas murieron ayer en sendos siniestros viales ocurridos en la ciudad de Mercedes y sobre la Ruta Nacional N° 14, jurisdicción de Monte Caseros.

El caso más impactante sucedió alrededor de las 2.15 sobre la avenida San Martín acceso Oeste de la ciudad de Mercedes.

Por causas que se tratan de establecer se produjo el choque frontal entre un colectivo interurbano y una furgoneta, en la que viajaba una familia de nacionalidad boliviana. Del interior de este último rodado murió una mujer de 24 y su hijo de 4.

Era una camioneta tipo furgón marca Mercedes Benz, modelo Sprinter, conducida por Jhenrry Deimar Canaviri Choque de 28 años, a quien acompañaba su mujer Lidia Ximena Cáceres Cruz de 24 años (fallecida) y dos menores, una niña de 2 años y un varón de 4 años que también falleció en el acto.

En tanto que el otro vehículo era un ómnibus de transporte de pasajeros de media distancia de la empresa Santa Lucía que une la ciudad de Paso de los Libres con Corrientes-Capital.

La combi ingresaba a Mercedes y el colectivo salía, ya que circulaba en sentido contrario saliendo de la ciudad.

Como consecuencia del brutal impacto, fallecieron en el lugar la ciudadana Cáceres y el menor de 4 años de edad. En tanto que los otros ocupantes del furgón fueron trasladados al Hospital de Mercedes.

Los pasajeros del ómnibus no sufrieron lesiones, los conductores sólo heridas leves.

Al respecto, se efectúan las diligencias de rigor mientras que en la Comisaría de Distrito Segunda de Mercedes, por razones de jurisdicción, se inició de oficio la actuación sumarial del caso.

Ahora los pesquisas buscan determinar cuál fue el motivo del choque, aunque trascendió que al parecer el colectivero se habría dormido, sin embargo, el hecho es materia de investigación.

Ruta de la muerte

En otro orden de cosas, en horas de la mañana, murió una mujer de 35 años de nacionalidad paraguaya tras el despiste y vuelco de una camioneta en el Kilómetro 390 de la Ruta Nacional N° 14, jurisdicción de la comisaría de Monte Caseros.

El trágico siniestro vial sucedió a las 9 aproximadamente.

Según confirmaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Caseros, uno de los rodados involucrados, fue un Volkswagen Gol Trend dominio OYL 317, en el que viajaban cinco ocupantes todos oriundos de Posadas, Misiones.

El conductor fue identificado como Manuel Amarilla 63 años. Todos resultaron con heridas leves, confirmó el portal Monte Caseros on line.

Por otro lado, un segundo vehículo implicado fue una camioneta Toyota Hilux chapa patente AA 268 EM, que era conducida por una persona de apellido Blanco Espíndola de 40 años, a quien acompañaban tres personas, una de ellas Marilda Maribel Osorio de 35 años quien falleció en el accidente.

Las fuentes revelaron que es oriunda del Paraguay, aunque posee domicilio en Barracas, Capital Federal. Los demás involucrados sólo resultaron con heridas leves.

“Aparentemente se habría producido un roce entre los vehículos, lo que provocó que el Gol Trend despiste y quede sobre la banquina, mientras que la Toyota volcó. Ambos rodados viajaban por Ruta 14 en sentido de Sur a Norte”, indicaron desde el cuartel.

Trabajaron en el lugar una Unidad de Rescate con cinco efectivos, 2 ambulancias del Hospital Samuel W. Robinson y una privada. Hubo actuaciones de Comisaría II y Gendarmería Nacional.

El portal Austral Correntina informó que una chica de 17 años fue llevada de urgencia a Paso de los Libres con lesiones de consideración. En el Gol viajaban: Manuel Amarilla de 63 años (conductor), Susana Ester Neris, Andrea Noemí Amarilla, Verónica Elizabeth Amarilla y un menor de aproximadamente 1 año de edad.

Todos domiciliados en Posadas, Misiones.

En la pick up se desplazaban cuatro personas: Blanco Espíndola de 40 años, su esposa Maribel Osorio de 35 años, una joven de 17 años y Omar Gustavo Retamar con domicilio en J. C.Paz, provincia de Buenos Aires.

Como resultado del impacto Maribel Osorio, nacida en Paraguay y domiciliada en Barracas, Buenos Aires, falleció en el lugar. El resto de las personas fueron derivadas al Hospital “Samuel W. Robinson” para su atención médica pero no presentarían lesiones de consideración.

Por otra parte, Retamar quedó atrapado en la estructura de la camioneta y debió ser rescatado por los bomberos. En horas de la siesta una chica de 17 años fue derivada a Paso de los Libres en estado reservado.