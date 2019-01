El subsidio del Pami para afectados por inundaciones llegaría a más de 700 jubilados

El Pami otorgará un subsidio a los jubilados que fueron afectados por la inundación. A fin de determinar quiénes son, la delegación Corrientes está realizando un relevamiento en las distintas localidades del interior provincial. Ya fueron remitidas a Nación unas 540 solicitudes de asistencia. Estiman que antes de que concluya la semana esa cifra podría superar las 700.

“En estos momentos estamos en Paso de los Libres”, expresó la directora ejecutiva de Pami Corrientes, Norma Pérez, en diálogo con El Litoral. Mientras que hoy -adelantó- “vamos a estar en Bonpland y Parada Pucheta”. Posteriormente señaló que “otro equipo está recorriendo la zona de Esquina y Pueblo Libertador que también fue muy afectada por la inundación”.

Este relevamiento ya lo realizaron días atrás en varias comunas, entre ellas Tabay, Tatacuá, Concepción, San Roque, Empedrado y San Isidro. Precisamente, en base a los datos obtenidos en aquella oportunidad, “ya se envió a Buenos Aires el pedido para unos 540 beneficiarios”.

Y considerando los casos que están recepcionando, Pérez estimó que “se sumarían entre 200 y 300 personas”.

Los pedidos, una vez presentados ante el Pami central, deben ser aprobados. Con respecto a esto destacó que “aquellas personas que reciban el subsidio, lo harán con su sueldo y estará consignado en su recibo”.

En referencia a esto aclaró que “todavía no sé cuál será el monto, por eso considero que no es prudente decirlo”. No obstante, recordó que tiempo atrás cuando se otorgó un subsidio similar en San Luis, fue de unos $3 mil.