González, entre la Liga y el compromiso internacional

San Martín ganó cuatro de los cinco juegos que afrontó como local en el mes de enero y anoche partió rumbo a su compromiso en Liga de las Américas del próximo fin de semana.

El entrenador Sebastián González destacó el reciente triunfo del lunes sobre La Unión de Formosa, por 86 a 82, ya que “la intensión era ponerse bien, con victorias en casa, para pensar en Chile”.

“Habíamos hecho una buena parte de la Liga en los primeros ocho partidos, jugando seis de visitante y quedando cuatro a cuatro. Me parece que era importante eso, y ahora el ratificar de local, teniendo un buen porcentaje de juegos ganados, es valioso”, destacó. El récord actual del Rojinegro es de ocho partidos ganados y cinco perdidos.

Acerca de la cita internacional del fin de semana en Valdivia, Chile, anticipó que “primero a disfrutar nosotros de estar en el torneo más importante del continente. A mí me toca dirigirlo por primera vez, Hicks y Zanzottera ya lo jugaron, el resto no; entonces orgulloso por lo que hizo el equipo el año pasado, de habernos dejado en este lugar para afrontar este torneo y este cuadrangular muy duro donde están el campeón y el último subcampeón de América”.

San Lorenzo, Mogi Das Cruzes y Animas de Valdivia serán los rivales del Rojinegro, que partió anoche rumbo a Córdoba y hoy a las 11 abordará un avión con destino al país trasandino.