La extinción de los basurales crónicos requiere mayor compromiso y concientización ambiental

La Municipalidad comenzó a instalar puntos fijos de concientización en los lugares más problemáticos con el propósito de erradicar los basurales crónicos. La intervención fue en la intersección de las calles Ex Vías y Héroes Civiles, donde se procedió a limpiar el lugar, se dialogó con los vecinos y se supervisó que no se arrojen residuos.

“Son puntos fijos que van a funcionar durante todo el día dividido en dos turnos, donde personal municipal desarrollará tareas de concientización y labrarán las correspondientes multas en caso de que se detecte a personas sacando la basura fuera del horario establecido”, explicó el subsecretario de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, Javier Rodríguez. Vale señalar que el año pasado se labraron unas 3.000 multas. En este sentido, desde la Comuna solicitan a los vecinos que ante cualquier denuncia o consulta está habilitada la línea gratuita de la Municipalidad: 0800-5555-6864.