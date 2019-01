Mendoza y Jujuy, al borde del desdoblamiento electoral

Luego de que María Eugenia Vidal cerrara la discusión por el desdoblamiento en la Provincia y confirmara que unificará con la elección presidencial, todas las miradas dentro de Cambiemos están puestas en qué harán los gobernadores de Mendoza y Jujuy, los radicales Alfredo Cornejo y Gerardo Morales.

Del macrista jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya se sabe que va camino de unificar las fechas, igual que la gobernadora.

Más allá de la decisión de la gobernadora bonaerense, Cornejo y Morales mantienen la idea de que si dependiera de ellos, apostarían a desdoblar. Aunque no se apartarán del plan original de esperar “hasta marzo”.

Por lo pronto, Cornejo y Morales hablaron entre ellos sobre el tema este miércoles. Sin una explicación de la Casa Rosada, todavía estaban sorprendidos por la decisión de Vidal de anticipar su anuncio. Acordaron que no se saldrán de lo que le prometieron a Mauricio Macri en la reunión en Villa La Angostura.

En aquella reunión, expusieron que el PJ tiene muchas chances de retener varias provincias en la previa a la contienda nacional y advirtieron sobre la necesidad que tendrá Cambiemos de triunfar en algún distrito para “amortiguar” el impacto de esa ola peronista. Tanto Cornejo como Morales confían en que Cambiemos podrá triunfar en sus distritos. Pero sus situaciones son bien distintas.

En el caso del mendocino, que no puede ir por la reelección y debe decidir su sucesor entre su ministro de Economía, Martín Kerchner, y el intendente de la capital, Rodolfo Suárez, sabe que ambos candidatos tienen buena imagen, pero no cuentan con un alto conocimiento y se enfrentarían a un peronismo abroquelado y con sed de poder.

La imagen de Macri, en ese sentido, sería clave: para bien -puede ayudar a consolidarle el traslado de votos- y para mal, porque la negativa del Presidente puede afectar los índices positivos de la gestión provincial. Cornejo debe mensurar qué le conviene más: hoy, en la intimidad, dice que si dependiera sólo de él, desdoblaría.

Mientras, Morales va por la reelección y está convencido que si desdobla conseguirá un triunfo más contundente, pero que en ningún escenario, ni siquiera con el impacto que pueda representar absorber la reprobación de la gestión de Macri, corre riesgos de perder ante un PJ dividido y con escasa capacidad de renovación en la interna provincial. La idea del Gobierno -principalmente del jefe de Gabinete, Marcos Peña- es que unifiquen sus elecciones para traccionar votos para Macri. La movida de Vidal refuerza esa pretensión.

“Me sorprendió que se haya adelantado lo que se había acordado definir en marzo. Nosotros nos vamos a ajustar a la estrategia nacional de Cambiemos”, admitió Morales oportunamente a la prensa metropolitana.