Desmantelarán las estructuras del Mercado Municipal que sufrieron el grave incendio

Luego del feroz incendio del 20 de diciembre que generó graves daños estructurales en el paseo de compras del Mercado Municipal, ubicado sobre la calle Lisandro Segovia (continuación de Mendoza), algunos de los puesteros que desde entonces se encuentran trabajando en carpas provisorias manifestaron que desde la Municipalidad capitalina fueron informados sobre la intención oficial de desmantelar el edificio, debido a las malas condiciones en las que se encuentra y el riesgo que genera para quienes se ubican en las inmediaciones. Asimismo, los trabajadores señalaron que se encuentran comprando materiales de construcción para poder emprender la remodelación y arreglos de las instalaciones que ya no pueden volver a ser utilizados en las condiciones en las que actualmente se encuentran.

Más de 80 puestos comerciales sufrieron pérdidas totales durante el voraz incendio que se registró en la madrugada del 20 de diciembre y tan sólo unos 20 comerciantes reanudaron parcialmente su actividad en carpas dispuestas por la Municipalidad capitalina sobre la calle Ex Vía. En tanto aguardan novedades para reactivar totalmente su actividad lo antes posible.

“Ayer (por el miércoles) vinieron los técnicos a evaluar el tinglado y dijeron que la estructura no da para instalarse nuevamente y lo van a tener que desmantelar por completo”, señaló uno de los puesteros que trabaja sobre la Ex Vía en diálogo con Radio Sudamericana. “Compramos los materiales de construcción para armar las estructuras, estamos esperando las lonas que nos prometieron desde la Municipalidad”, añadió el comerciante que sufrió pérdidas totales durante el incendio de fin de año que afectó a 82 puestos.