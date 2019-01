El Gobierno comprará pistolas Taser para policías en estaciones y aeropuertos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo ayer que la utilización de las pistolas Taser para efectivos de las fuerzas federales es una “decisión tomada” y explicó que ese tipo de armas pueden brindar una “respuesta adecuada frente a ciertas aglomeraciones” de gente.

A su vez, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, confirmó se comprarán las Taser para utilizar -en un principio- en estaciones de trenes y aeropuertos.

“Ayer, la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich inició el proceso de una licitación pública internacional para la compra de estas pistolas, así que en los próximos meses vamos a poder ver que tanto en trenes como aeropuertos habrá una primera experiencia de las fuerzas federales con estas armas”, dijo Milman en diálogo con radio La Red.

“Es una decisión que está tomada. Ya estamos analizando la posibilidad de una licitación. Queremos trabajar en lugares donde se precisa un arma de carácter intermedio, ya que el uso del arma en ciertos lugares es más complejo”, explicó Bullrich en diálogo con radio La Red.

Cada pistola tiene un costo de USD 3.000.

La ministra añadió que -en un principio- se utilizarán en los vagones de trenes, donde, “con mucha gente parada, el policía no tiene la posibilidad de usar un arma común”.

“En el caso de los aeropuertos, no es para afuera, pero sí adentro, donde la Policía recorre y está en medio de un montón de gente donde se pueden producir situaciones de cierta violencia y necesita actuar, y el arma común es compleja para lugares de este tipo”, indicó.

Según Bullrich, “una Taser puede generar una repuesta adecuada a este tipo de aglomeraciones” de gente, y precisó que los efectivos que la utilizarán recibirán una capacitación especial.

“Vamos a comenzar una experiencia con una sola pistola y no con las dos. En general, en todos los países se usan las dos. Cuando haya una experiencia de un tiempo determinado y se vea la jurisprudencia que se va generando, comenzaremos a trabajar la posibilidad de que en algunos lugares se utilicen las dos”, adelantó .

Por su parte, Milman recordó que cuando el presidente Mauricio Macri “fue jefe de Gobierno porteño, introdujo esta discusión, hubo polémica y finalmente fue saldada en 2016 por la Corte Suprema de Justicia, que dijo que son de uso legal”.

“Estas armas no producen la muerte, se utilizan a una distancia de 8 metros, con lo cual es en lugares específicos y no cualquier circunstancia. Producen una descarga sobre la persona que la inmoviliza”, indicó.