El delantero de River, Rodrigo Mora, anunció su retiro

Rodrigo Mora anunció su retiro del fútbol profesional. El delantero uruguayo de River, quien este domingo por la noche no viajó junto a sus compañeros a la pretemporada en Punta del Este, compartió un estado en su WhatsApp e informó la inesperada noticia.

El atacante fue operado de la cadera en junio del 2017, una lesión que lo tuvo a maltraer, le impidió jugar durante mucho tiempo y lo llevó a tomar la decisión de abandonar la actividad a los 31 años.

"Me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que viene momentos complicados... pero hoy solo QUIERO AGRADECER A TODOS", escribió.

El lugar de Mora entre los que participarán de la pretemporada será ocupado por el defensor Luciano Lollo, quien no viajaba porque es factible que sea transferido.

