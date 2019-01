Campaña negó problemas con el DT

El arquero uruguayo Martín Campaña, capitán de Independiente, negó problemas con el técnico Ariel Holan y señaló a través de sus redes sociales que está “orgulloso, agradecido y feliz” de ser jugador del Rojo.

“Estoy orgulloso, agradecido y feliz de ser jugador de Independiente y, además, no tengo ningún problema con Ariel, todo lo contrario. Jamás me negaría a jugar en el equipo. Si llegara una oferta que le sirviera al club y a mí, la voy a analizar, pero todavía no hay nada confirmado. Saludos a todos”, posteó Campaña en su cuenta de Instagram.