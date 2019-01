La tormenta derribó ocho árboles en distintos puntos de la ciudad

De acuerdo con los registros, las precipitaciones comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada y hasta las 10.45 acumularon un total de 62,1 milímetros durante el día. “Hubo viento intenso antes de la primera tormenta, a las 3.50, con buena intensidad de agua caída. En ese lapso, cayó una lluvia copiosa durante 15 minutos y chaparrones fuertes”, detalló el subsecretario de Gestión de Riesgos y Catástrofes del municipio, José Pedro Ruiz.

Previo a ello “hubo viento de 47 km/h que echó ocho árboles en distintos puntos de la ciudad, y varias ramas caídas”, acotó el funcionario, al tiempo que personal de las áreas de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, como de Parques y Paseos, estuvo a cargo del retiro de las especies caídas.

Operarios municipales también se encargaron de la desobstrucción y limpieza de sumideros y canales, como así también de la recolección de basura en puntos críticos de la ciudad.

En el marco de esta recorrida de las cuadrillas también se detectaron postes de luz inclinados, producto de las fuertes ráfagas de viento, como así también cables colgados en algunos barrios, por lo que se dio aviso a personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) para su intervención.

“Se espera lluvia para toda la semana, hasta el viernes”, anticipó Ruiz, con base en lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “Estamos en alerta durante toda la semana, con los equipos municipales trabajando sin cesar para poder hacer frente a las inclemencias climáticas”, resaltó.

A raíz de la tormenta, el funcionario también señaló que en algunos puntos críticos no ingresó el transporte público como los barrios Yecohá, Laguna Brava y algunos lugares del casco céntrico, hasta que estuvo normalizada la situación.



RECOMENDACIONES

Ante las persistentes lluvias a lo largo de estos días, la Municipalidad reitera las recomendaciones a los vecinos en este tipo de casos: que no saquen la basura, que no tiren los materiales plásticos o cualquier otro residuo que pueda obstruir los ductos; como así también a los conductores, que manejen con precaución, con las luces encendidas y que circulen despacio para no perjudicar a nadie.

Ante cualquier emergencia o requisitoria, se solicita a los ciudadanos que se dirijan a la delegación municipal más próxima de su barrio, o comunicarse al 0800-5555-6864, donde se concentran todos los pedidos y son derivados a las áreas correspondientes.