Asesinaron a un hombre de un tiro en la cabeza frente al Jardín Botánico

Un joven de 28 años fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en un automóvil frente al Jardín Botánico. Por el momento no hay detenidos.

La víctima fue identificada como Gerardo Luis Lugo, quien falleció de manera instantánea al recibir un disparo en la cabeza. Su acompañante, Ramón Zamudio, resultó ileso. Los investigadores sospechan que se trató de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo. Esperan el testimonio del joven, quien presenció el asesinato, para poder avanzar en el esclarecimiento del caso que conmueve a Corrientes.

Fuentes policiales informaron que el homicidio se produjo ayer a la madrugada, alrededor de las 2.15.

Lugo y Zamudio circulaban en un automóvil Fiat Palio por la avenida Presidente Frondizi en el barrio La Olla de la capital correntina.

Fueron interceptados por dos motociclistas, que le cortaron el paso y sin mediar palabra abrieron fuego contra el vehículo.

Gerardo Lugo recibió un disparo en la nuca y murió en el lugar. En tanto que el acompañante Zamudio no sufrió heridas. Tanto el joven muerto como su acompañante vivirían en el barrio San Marcos.

En el lugar trabajó la comisaría Décimo Segunda con intervención del fiscal Buenaventura Duarte. Aparentemente las armas utilizadas fueron de alto calibre, aunque en el lugar no se encontraron casquillos servidos.