En 2018, una senadora del PJ fue la que más proyectos de ley presentó: apenas 9

La faena legislativa en el Senado no dejó mucho. En apenas 23 sesiones, los legisladores elevaron en total 51 proyectos de ley. Como sucedió en Diputados, fue una legisladora del peronismo la que más iniciativas presentó.

Se trata de la ex intendenta de Bella Vista y ex candidata a vicegobernadora, Nancy Sand, quien elevó 9 proyectos de ley.

También el peronismo dio la nota en cuanto a legisladores con la peor performance, ya que el chamamecero Mario Bofill no logró elevar ninguna inicitiva del ley durante 2018. El loretano concluye su mandato este año.

En el podio de los legisladores con más proyectos presentados, le siguen a Sand, aunque desde lejos, cuatro legisladores con cinco iniciativas cada uno: el peronista Roberto Miño, Nora Nazar del Partido Nuevo, el ex intendente de Saladas, Daniel Alterats (PJ), el senador récord Sergio Flinta (UCR), quien ocupa la banca desde 2001.

La cuestión comienza a mermar desde ahora. Con apenas cuatro iniciativas se distinguen los radicales David Dos Santos, Graciela Rodríguez y Noel Breard.

Los senadores que menos proyectos presentaron fueron el gremialista Rubén Suárez (ingresó en 2018 al Senado), que elevó tres; el ex gobernador Ricardo Colombi, con apenas dos, y les siguen con la módica cantidad de una iniciativa, las radicales, Graciela Insaurralde y Alejandra Seward, y los peronistas, Carolina Martínez Llano y Victor Giraud.

La Cámara de Senadores está conformada por 15 legisladores, de los cuales 5 concluyen su mandato este año: Rubén Suárez, Mario Bofill, Nora Nazar, Roberto Miño y Graciela Rodríguez.

En total, el Senado sesionó durante 2018 en 28 oportunidades, de las cuales 23 fueron sesiones ordinarias y cinco, extraordinarias.

Los números son totalmente distintos a los de 2017, ya que la Cámara alta apenas tuvo 13 sesiones ordinarias. Ese año se eligió un nuevo gobernador y se renovó la mitad de la Cámara baja así como un tercio del Senado.

La performance repuntó en 2016, año no electoral, cuando el Senado sesionó en 24 oportunidades.

En 2015, en tanto, la productividad legislativa volvió a bajar con apenas 21 sesiones ordinarias, aunque hubo sesiones extraordinarias como en los últimos cuatro años.