River viajó a Punta del Este sin Rodrigo Mora

River Plate, tras la conquista de la Copa Libertadores de América y el tercer puesto en el Mundial de Clubes, regresó ayer a los entrenamientos en el estadio Monumental, tras lo cual viajó a la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde realizará el trabajo más intenso de la pretemporada de cara al nuevo año futbolístico, con la baja del uruguayo Rodrigo Mora, quien se quedará en Buenos Aires por problemas en la cadera.

El atacante fue operado de la cadera en junio del 2017, una lesión que lo tuvo a maltraer, le impidió jugar durante mucho tiempo y no le permitirá ser parte de la pretemporada en Uruguay, pese a que estaba en la lista de 28 convocados confeccionada ayer por el entrenador Marcelo Gallardo.

El lugar de Mora entre los que participarán de la pretemporada será ocupado por el defensor Luciano Lollo, quien no viajaba porque es factible que sea transferido. Los jugadores y el cuerpo técnico comenzaron el año laboral en el estadio, donde hicieron movimientos livianos, que consistieron en trabajos de fuerza, de capacidad aeróbica y ejercicios físico-técnicos para, luego de la primera charla del año entre el entrenador Marcelo Gallardo y los flamantes campeones de América, trasladarse en avión a Punta del Este para desarrollar la pretemporada.

Tras dos semanas de vacaciones, el plantel hizo el primer entrenamiento de 2019, trece días antes de recibir a Defensa y Justicia en el estadio Monumental, el sábado 19 de este mes, por un compromiso correspondiente a la octava fecha de la Superliga de Primera División, que fue suspendido en su momento por la realización, en Buenos Aires, de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Sin Gonzalo “Pity” Martínez, transferido al Atlanta United (Estados Unidos) y con cuatro juveniles: Ezequiel Centurión, David Martínez, Lucas Beltrán y Federico Girott, quienes por primera vez participarán de una pretemporada, River empezó la puesta a punto, que tendrá como epicentro el complejo Solanas de Punta del Este, donde Marcelo Gallardo ya dirigió dos trabajos previos al comienzo de las competencias.

Asimismo, no estarán en la primera parte del trabajo del 2019, año que tendrá a River en varias competencias nacionales e internacionales, el delantero Julián Alvarez y el volante Santiago Sosa, quienes forman parte del seleccionado argentino Sub 20 que jugará el Sudamericano de Chile, a partir del jueves 17 de enero.

Tampoco serán parte de la pretemporada el arquero Augusto Batalla y el atacante Tomas Andrade, quienes regresaron de sus respectivos préstamos en Tigre y Atlético Mineiro de Brasil, pero no serán tenidos en cuenta y seguramente serán transferidos.