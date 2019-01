River quiere al defensor chileno Paulo Díaz como primer refuerzo

River Plate, último campeón de la Copa Libertadores de América, tiene en la mira al chileno Paulo Díaz como primer refuerzo del año, mientras realiza los trabajos de pretemporada en Punta del Este, Uruguay.

Díaz, de paso por San Lorenzo en Argentina, milita en el Al-Ahli de Arabia Saudita desde el segundo semestre de 2018.

Su posible incorporación se gestionó ante la inminente partida del central Luciano Lollo, quien no rindió lo esperado en River a raíz de diferentes lesiones que no le permitieron entrenarse con normalidad. El ex Belgrano de Córdoba y Racing Club tan solo jugó 15 partidos oficiales desde su arribo al club en el 2016.

Lollo viajó a la pretemporada por la baja del delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien anunció su retiro del fútbol por una lesión en la cadera. El futuro del defensor está lejos de River y la opción por Paulo Díaz surgió con fuerza en las últimas horas.

Díaz, de 24 años, es titular en Al-Ahli y también se ganó un lugar en el seleccionado chileno de fútbol como una pieza de recambio.

River ya desestimó la contratación del mediocampista Emiliano Rigoni. Zenit de San Petersburgo, club dueño de su pase, abonó una cláusula que dio finalizado el préstamo del jugador con Atalanta de Italia.

En consecuencia, Rigoni, un viejo anhelo del entrenador Marcelo Gallardo, continuará su carrera en el equipo ruso donde comparte plantel con Sebastián Driussi, Leandro Paredes, Matías Kranevitter y Emmanuel Mammana.

El colombiano Luis Fernando Díaz continúa en la órbita de River como otro probable refuerzo. La partida de Gonzalo Martínez a Atlanta United de Estados Unidos abrió esta opción, pero hasta el momento no hubo una conversación oficial con Junior de Colombia, dueño de su pase.

Díaz, de 21 años, es un futbolista habilidoso, zurdo, con proyección permanente y fue uno de los pilares en la campaña reciente de Junior en la Copa Sudamericana 2018 donde resultó subcampeón.

El arquero Augusto Batalla finalizó su préstamo en Tigre, pero no retornará a River y su nuevo club será Unión La Calera de Chile que obtendría un 10% del pase en concepto de vidriera en caso que el vigente campeón de América lo transfiera en un futuro.

El plantel, con el director técnico Marcelo Gallardo a la cabeza, se entrenó ayer en el complejo de Solanas en doble turno como parte de los trabajos de pretemporada.

El primer ejercicio consistió en un circuito de capacidad aeróbica y resistencia en bicicleta bajo una lluvia torrencial, según consignó la página oficial del club, y el segundo, se basó en más tareas físicas.

El vigente campeón continental afrontará el próximo 15 de enero un partido amistoso ante Nacional de Uruguay en Maldonado. El compromiso será el primer ensayo de fútbol para el plantel y además servirá como pretexto para el agasajo del club uruguayo a Gallardo, quien lo dirigió en la temporada 2011/2012 y se consagró campeón.

River tendrá como objetivos de 2019 la defensa del título en la Copa Libertadores, la obtención de la tercera Recopa Sudamericana y un mejor posicionamiento en la Superliga del fútbol argentino.