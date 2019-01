La selección argentina, una bandera por la igualdad

“La selección es el botón de muestra de lo que es el fútbol femenino argentino. Su lucha, su esfuerzo, el potencial que tiene es motivo de admiración por todas nosotras y nos ayuda a querer imitarlas. A seguir luchando por nuestros sueños y por lo que queremos, cada una desde nuestro lugar en el fútbol”. Ximena no oculta su admiración por el trabajo que vienen realizando en el equipo nacional que consiguió una histórica clasificación al Mundial de Francia de este año.

“Lo del Mundial nos toca muy de cerca. Tuve la dicha de ver una selección femenina jugar a cancha llena en Arsenal, con gente de todos los clubes y en armonía. No paré de llorar de la emoción que sentía. Me senté al lado de la abuela de una de las chicas. Eso es el fútbol femenino: las familias siempre presentes a pesar de todo”, relató al evocar la serie ganada a Panamá, que tuvo su primer partido en el estadio del Viaducto de Sarandí.

No existen dudas que esa jornada a cancha llena que encaminó a las chicas argentinas rumbo al Mundial estuvo cargada de un fuerte simbolismo a favor del fútbol femenino y de su lucha por condiciones de género más igualitarias en el deporte de nuestro país.

Las futbolistas de la selección, como las de cualquier club del país (por ejemplo la propia Ximena), practican este deporte en forma amateur y casi sin apoyo de AFA. Marginadas del fenómeno popular y del gran negocio que rodea a nuestro patriarcal fútbol actual.