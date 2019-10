Por Dr. León Horacio Gutnisky



El pasado domingo en Mendoza ocurrió lo que pregonamos sin éxito debió hacerse en la provincia de Buenos Aires, desdoblar la elección y todo hubiera sido distinto en las Paso.

Veníamos con un resultado adverso en varias provincias de bajo nivel electoral, bajo porcentajes del padrón, salvo Santa Fe, que ya era un resultado derivado de ocho o nueve fracasos de Cambiemos en provincias menores que definen el mapa electoral, pero crean la imagen de “ganamos en tantas provincias” a favor de los Fernández. Y decíamos que había que parar esa sensación de derrota de Cambiemos, con una elección a favor, antes de las Paso, y era la provincia de Buenos Aires la indicada, dado el apoyo que tiene María Eugenia Vidal, primera en las encuestas entre los dirigentes políticos, incluso superior a la misma Cristina.

Lamentablemente, a mi entender, la disputa interna por quién sería el candidato de Cambiemos (PRO) tras un hipotético segundo mandato de Macri, hizo que no le permitieran a Vidal consagrarse como posible, enfrentando a Rodríguez Larreta.

También hay problemas en el Frente de Todos, donde aparece un movimiento tendiente a marcarle la cancha a Alberto Fernández, y se suma las declaraciones de Grabois, de González, ex director de la Biblioteca Nacional, los Moyanos, la Cámpora, Zaffaroni, con reforma de la Constitución, los que piden una Conadep para los periodistas, los que no están de acuerdo con una salida de la situación económica “a la Uruguaya”, que sostiene Alberto, están confundiendo al electorado, y se agrega a eso algunos párrafos del libro de Cristina (“Sinceramente”), que tiene de todo, menos sinceridad.

Lo mejor que pueden hacer los Fernández es pedirle a sus “compañeros” que se callen, porque ya llegarán dispersos o con contradicciones y afirmaciones, que alejan más que acercan.

Mendoza ocupó el lugar que pedíamos para Provincia de Buenos Aires. La derrota de los Fernández en el quinto distrito electoral por la cantidad de votantes…

En Mendoza se jugó la figura no sólo de Alberto sino también la de Cristina, porque su candidata a Gobernador es del riñón del Instituto Patria, es decir, del más puro kirchnerismo, además de ser de La Cámpora.

Alberto hizo una concentración de gobernadores peronistas que usaron medios oficiales para ir a un acto partidario, es decir que, junto con los gobernadores, puso toda la carne en el asador, pero el cocinero se distrajo y el asado se quemó.



La situación local

En Corrientes perdió Macri en las Paso, luego de haber ganado las provinciales. Este resultado en Mendoza va a dar aliento a ECO+Cambiemos, cualquiera sea el nombre que adoptó la alianza, y presumo que ganará Macri, haciendo un aporte de votos pequeño si consideramos el total del padrón, pero necesario para subir el porcentaje, y forzar una segunda vuelta.



En el Chaco

La situación en la vecina provincia es similar a la de Corrientes, con la diferencia de que se elige gobernador, y en Corrientes no. Y el candidato de los Fernández es Coqui Capitanich, pero hay cuatro o seis postulantes que pueden dar vuelta el resultado nacional.

Mendoza

El éxito de la UCR en Mendoza y de Macri en consecuencia, dio vuelta todos los cálculos y estimaciones, además el lanzamiento de la campaña de Macri en Barrancas de Belgrano, en ciudad de Buenos Aires, también insufla optimismo.

Luego de este resultado de Mendoza, afirma mi posición sobre el adelantamiento de la provincia de Buenos Aires, pero son los “sabios” de Buenos Aires los que atajaron a Vidal.

Que triunfe la democracia y la república para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.