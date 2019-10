Lionel Messi se reincorporó al Barcelona

Lionel Messi se reincorporó ayer al plantel de Barcelona, luego de haber quedado afuera del último partido por la liga española ante Getafe, afectado por una lesión en el aductor de la pierna izquierda, y se prepara para el duelo de mañana ante Inter de Italia por la Liga de Campeones de Europa.

El ganador del premio The Best de la Fifa se sumó al grupo principal dirigido por Ernesto Valverde y hoy se confirmará si formará parte de la convocatoria para el partido correspondiente a la segunda fecha del grupo F de la “Championes”, que se disputará mañana a las 16 de Argentina en el estadio Camp Nou.

Messi suma 120 minutos disputados en la temporada y luego de superar la lesión muscular que lo marginó de la pretemporada el pasado martes 24 en el choque ante Villarreal sufrió una molestia en el aductor de la pierna izquierda, que lo dejó afuera del último compromiso.

Barcelona volverá a entrenarse hoy y luego de la práctica el entrenador Valverde anunciará la lista de convocados para enfrentar a Inter por la segunda fecha del grupo F de la Liga de Campeones de Europa.

Sobreseído

La justicia española sobreseyó y archivó una querella contra Lionel Messi, su padre Jorge y su hermano Rodrigo, por delitos contables, estafa y blanqueo de capitales a través de la Fundación que lleva su nombre.

La denuncia, presentada por un ex empleado de la Fundación Leo Messi, Federico Rettori, carece de “elementos de verosimilitud” respecto a los supuestos hechos delictivos, asegura en su resolución la magistrada María Tardón, titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional de España.