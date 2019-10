Weigandt: “Hay que acompañar a los talentos con trabajo y mentalidad”

El fin de semana se llevó a cabo con marcado éxito en el Club de Regatas Corrientes la segunda concentración del NEA del Programa para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Dakar 2022, de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda).

En la oportunidad, los trabajos estuvieron a cargo del entrenador Nacional y encargado del Programa YOG Dakar 2022, José Luis Weigandt; quien estuvo acompañado del preparador físico Andrés Fuentes.

Al ser consultado puntualmente por el nivel de nadadores del NEA, tanto en la concentración previa en Misiones como en Regatas Corrientes, Weigandt dijo “en Posadas arrancamos con 42 y ahora tuvimos 24”.

“Hay talentos, pero hay que acompañarlo con trabajo y mentalidad para llegar al núcleo duro. No hay que olvidarse que estos chicos ya forman parte de una Preselección Nacional, y que las exigencias, y las evaluaciones van a ir creciendo”, completó.

Weigandt añadió que el número de convocados “siempre va a fluctuar, con bajas, con altas, pero el trabajo es diario, la exigencia es diaria, en cada club, en cada región, por lo que si no están preparados mentalmente para el esfuerzo, para el sacrificio, obviamente no van a llegar”.

Al ser consultado puntualmente por Ignacio Salazar, nadador del Club de Regatas Corrientes que integró la Selección Nacional en Mococa 2018, el entrenador Nacional, señaló que “es un ejemplo claro. Tiene talento, tiene condiciones, como por ejemplo el subacuático de selección, internacional. Ahora tiene que dar el salto de calidad para llegar al nucleo duro como le llamamos a los que están en la Selección Nacional”, continuó, aclarando que “eso es más horas de entrenamiento, más sesiones, más físico, integral. No hay media tinta, el nadador tiene que cambiar la mentalidad, porque nada se logra sin trabajo, sin entrenamiento. Entonces como siempre digo, esto es agua, agua y agua”, completó.

Por el buen camino

Para finalizar y analizando el actual Programa de los YOG Dakar 2022, que este fin de semana trabajó también con el técnico Regional Gustavo Breitenbruch y con Leonardo Cabral de Regatas Corrientes, Weigandt dijo que “estamos contentos que el Programa siga, ahora en regiones”.

“Es un trabajo integral donde trabajamos en dos ejes. El educativo y el entrenamiento. Acá todos tenemos que crecer, el nadador, el entrenador, para que la natación siga progresando. Es un ida y vuelta, es un trabajo integral”, argumento.

Chaco en diciembre

Antes de despedirse, y a modo de primicia, Weigandt adelantó que “el NEA va a tener una tercera concentración en el Chaco, del 6 al 8 de diciembre, donde vamos a intensificar la fase educativa, donde cada entrenador provincial tendrá la posibilidad de contarnos sus vivencias, más allá de las planillas, de los números que todo va a una base de datos”.