Triunfó Barraca y se mantiene como líder

Barraca de Paso de los Libres cerró una nueva fecha al tope de la tabla de posiciones del Torneo de Clubes de Primera División, organizado por la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Por la sexta jornada se impuso como local sobre Juventus por 57 a 53, en un juego que también lo tuvo al frente 33 a 29 al final del segundo cuarto.

De esta manera el elenco libreño consiguió su tercer triunfo consecutivo (de cinco en total) y es el puntero con 11 unidades y un récord de 5-1.

Por su parte, Sociedad Sportiva Esquinense cedió terreno, ya que tropezó como local por 85 a 60 ante Colón, que se recuperó luego de tres caídas en fila.

El otro partido de la sexta fecha fue la holgada victoria de Amad de Goya sobre Foot Ball de Esquina por un marcador de 97 a 66.

Tuvo fecha libre el tercer representante esquinense del certamen: El Porvenir.

Barraca es puntero con 11 unidades (5-1); seguido por Amad 8 (3-2), Sportiva 8 (3-2); Juventus 7 (2-3), Colón 7 (2-3), El Porvenir 7 (2-3); y Foot Ball 6 (1-4).

En la próxima fecha, la séptima, tendrá descanso Barraca. Jugarán Colón vs. El Porvenir; Juventus vs. Amad; y Foot Ball vs. Sociedad Sportiva.