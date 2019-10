“Si está bien Medina, el equipo tiene un plus”

El técnico de Boca Unidos, Daniel Teglia, se deshizo en elogios para el delantero chaqueño, quien el domingo ante Sportivo Belgrano fue la figura del equipo, marcando un golazo, y demostrando que está volviendo al nivel que supo tener en su anterior ciclo por el club.

“Es un jugador desequilibrante. Si está bien Boca (Unidos) tiene un plus. Los partidos con Chaco For Ever y con Crucero, jugar sin Antonio fue darle ventaja a los rivales. Hay que tratar que se mantenga en este nivel”, expresó el técnico aurirrojo en rueda de prensa.

El entrenador también elogió a Fabro, al arquero Martínez, y los ingresos de Caneo, Benítez y Sánchez Paredes, dentro de una producción individual que fue alta.

Teglia se mostró conforme con el rendimiento del equipo. “Con Sunchales fue un partido raro, porque cuando tenés mayor cantidad de jugadores siempre el rival retrocede, pero hoy jugamos con bastante creatividad y movilidad, los pudimos llevar a campo contrario, y hubo cinco o seis situaciones claras de gol que pudieron haber hecho que el resultado sea más abultado y darnos tranquilidad”.

El DT resumió que en el partido frente al equipo cordobés “se manejó bien la pelota, estuvimos siempre sólidos y tuvimos puntos individuales muy altos”, y adelantó que “si seguimos creciendo podemos jugar en cualquier cancha de la misma manera”.

Señaló que “al penal no lo vi, así que no lo voy a juzgar, pero fue un duro golpe porque era un partido controlado, tranquilo, y yo estaba esperando más el segundo gol de Boca que el empate de Belgrano”.

Finalmente, Teglia manifestó que las prioridades son “crecer partido a partido, la segunda es sumar, y después dirá el tiempo dónde nos ubicamos. Si el equipo llega consolidado a los últimos partidos vamos a ser protagonistas como siempre pregoné y a pelear por el ascenso, pero es muy largo esto y recién comenzamos”.