Ibarra dice que la pobreza es "frustrante" y propone "nuevos acuerdos" para superarla

Ayer, el Indec difundió los últimos datos de pobreza e indigencia, que indicaron que el 35,4% de la población no cubre la canasta básica, y que entre los menores de 14 años el índice de pobreza trepó al 52,6 por ciento.

La comparación frente al primer semestre del año pasado arrojó además una suba del índice de 8,1 puntos porcentuales, equivalentes a casi 4 millones de personas.

"Es frustrante, dramático y nos produce mucho dolor", explicó el funcionario en radio La Red.

Ibarra añadió que "es mucho menos lo que deseábamos, pero se siente frustración como argentino porque son décadas donde la Argentina no puede bajar el umbral de un 25 por ciento (de pobreza)".

"Se trata de un problema estructural que requiere nuevos modelos y acuerdos, ya que si no bajamos la inflación, el número pega de esta manera, y es tremendo y lamentable", sumó.

El funcionario aseguró que desde el Gobierno "hemos hecho muchísimas cosas para intentar penetrar esa limitación estructural que tiene la Argentina, y no hemos podido en materia de inflación".

"Un país es como una familia: si gastamos más de lo que ingresa, en algún momento eso explota. Necesitamos construir las bases sólidas para que el mundo nos crea y haya financiamiento. Ese proceso se fue llevando hasta abril del 2018 con índices muy buenos, de hecho nos permitió ganar las elecciones de mitad de término, pero lamentablemente la Argentina no genera confianza, después de este mazazo de las PASO".

"Hay una frustración muy grande por no quebrar esa inercia", dijo al tiempo que valoró que el Gobierno "no esconde" las cifras y genera acciones, aunque "claramente no alcanzó".

Cuando le preguntaron si en caso de ganar los comicios del 27 de este mes, el presidente Mauricio Macri -candidato presidencial de Juntos por el Cambio- "modificaría el modelo", Ibarra respondió: "Absolutamente, tenemos que pasar a otro modelo con otros acuerdos".

"Cuando se dice: estos son de tal facción, este de otra, la verdad que no importa, hay que poner sobre la mesa los problemas y tratar de encontrar las mejores soluciones posibles, olvidémonos de las ideologías", pidió.

Ibarra sostuvo que la gestión actual "tuvo muchos resultados positivos, pero en materia de inflación, fracasamos".

Al mismo tiempo dijo que "absolutamente" la alternativa oficialista está en condiciones de competir y ganar las elecciones ya que ha "construido una República con valores, cosa que no teníamos".

"Hemos logrado transparencia, más democracia, decir la verdad, poner la gestión de gobierno y los datos sobre la mesa, en un modelo republicano y democrático", evaluó.

En este sentido, destacó también el lanzamiento del DNI digital, realizado ayer como "parte de la construcción que estamos haciendo para que dentro de la revolución de la tecnología podamos tener esta billetera digital".

Y explicó que "a través de la aplicación 'Mi Argentina' se alcanza a esta billetera digital, que contiene ya la licencia de conducir, la cédula verde, la azul, los seguros y ayer el DNI digital, que significa que los mayores de 14 años, cuando vayan a renovarlo, puedan tenerlo digitalmente, a través de una clave, con la misma validez legal".

Además, recordó que esta metodología "no sirve para estas elecciones".