Bajan línea para la marcha local de Macri: sin banderas partidarias, solo de Argentina

Los partidos socios de la alianza ECO+Juntos por el Cambio activaron ayer una serie de reuniones para definir cómo se realizará la marcha del “Sí, se puede” en Corrientes. Se espera que el presidente Mauricio Macri esté en Corrientes el viernes 18 y que el acto se realice en la explanada del puente General Belgrano.

En ese marco, cada uno de los partidos que integran la alianza ya trabaja en la confección de carteles con leyendas en apoyo al Presidente.

“Hay que salir a hacer militancia, porque sino, no vamos a tener posibilidad de ganar, de cambiar las cosas. Y hacer militancia es hablar con la gente y exponer nuestro punto de vista”, aseguraron.

“Eso en esta elección es clave. En esta oportunidad hay que cambiar la estrategia, no sólo hay que boletear, además hay que explicar nuestro punto de vista, por más que haya gente que piense distinto, no nos podemos ir sin explicarle cómo son las cosas”, afirmaron.

La convocatoria incluye además “sólo banderas de Argentina, sin banderas partidarias”.

También se pidió evitar remeras partidarias y se insistió en llevar vestimenta acorde a los colores de la nación.

La convocatoria se viraliza por las redes sociales.

Al respecto, el senador radical Noel Breard reunió para “coordinar en grupo de referentes barriales para realizar el cronograma de actividades del día a día y la participación que aportaremos a la gran marcha de la correntinidad y la república el viernes 18 en los inicios de la costanera sur”, publicó en su cuenta de Facebook.

Además, desde el lunes, los militantes comenzaron con el habitual boleteo, pero con una modalidad distinta: deben hablar con cada vecino y explicar sus puntos de vista de porqué apoyar a Macri.

“Militantes de la JR Alem llevaron las propuestas de ECO+Juntos por el Cambio a los vecinos de Villa Dolores, para que este 27 de octubre nos acompañen con su voto. También invitamos al operativo integral donde Provincia, Nación y Municipio estarán llevando todos los servicios a los vecinos del barrio”, agregó Breard en su cuenta oficial de la red social.