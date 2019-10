Paso de la Patria: llega la Línea de Alta Tensión de la obra “Cierre Norte” a la Estación Transformadora Pirayú

Como parte de los trabajos finales de la obra “Cierre Norte” llevados adelante por la Secretaría de Energía, con la que se realizaron la ampliación de la Estación Transformadora (ET) Itá Ibaté y la Línea de Alta Tensión (LAT) en 132.000 Voltios Itá Ibaté – Paso de la Patria, mañana a partir de las 8, se realizará el tendido de los últimos 200 metros de conductores llegando la Línea a la ET Pirayú en Paso de la Patria.

Los trabajos se llevarán a cabo en el predio de la ET Pirayú, ubicada en la intersección de las calles La Rioja -acceso a Paso de la Patria- y Rogelio García de dicha localidad y serán de gran importancia, ya que permitirán la pronta puesta en servicio de la primera Estación Transformadora en 132.000 Voltios de la villa turística.

Estas importantes obras dispondrán 30 Mega Watts de potencia para la localidad, así como para San Luis, Itatí, San Cosme, entre otros, y permitirá descargar la Estación Transformadora Corrientes Este -ubicada en terrenos lindantes a la Escuela Eragia- desde donde se alimentan actualmente esas comunas.

Con los trabajos a realizarse el viernes finaliza la construcción de la Línea de Alta Tensión (LAT) cerrando el anillo de conexión en Paso de la Patria. Este municipio tendrá la posibilidad de conectarse con Itá Ibaté a través de esta nueva línea, y además con la ET en 500.000 Voltios de Transener, ubicada hacia el oeste de Paso de la Patria. La inversión realizada para estas obras es de U$D 65.276.756,90.