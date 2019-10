Más de mil kilos de carne no apta para consumo humano

En controles a carnicerías de Bella Vista, decomisaron más de una tonelada de carne que no se encontraba apta para consumo humano, según establecieron las autoridades sanitarias que operaron en conjunto con la Policía.

Esto fue consecuencia de distintos operativos que fueron realizados en los últimos días por el personal de la Policía Rural de Bella Vista que se encuentra a cargo de su titular, el comisario inspector Luis Alberto de Jesús.

Destacaron, en este sentido, los controles a las distintas carnicerías de la ciudad.

En relación con las actuaciones resaltó el apoyo del personal de Bromatología de esa ciudad con el que realizaron el contralor de los comercios dedicados a la venta de producto cárnico.

El resultado de esos controles fue el secuestro de más de 1.200 kilos de carne que no contaban con las medidas de seguridad e higien, ni tampoco pudieron acreditar su origen. Por lo tanto, fue considerada no apta para el consumo. Además, presumieron que podría ser robada y carneada ilegalmente.

Es de destacar que para realizar la venta de productos cárnicos, el comerciante debe respetar una serie de requisitos de control bromatológico que garantizan que la carne que vende no va a ser perjudicial para los compradores.