Mudanza de maquinarias y de 30 obreros de una tabacalera, preocupa también a otros 200

La empresa tabacalera que funciona en Goya anunció a los trabajadores que mudarán una parte de las máquinarias a su planta en Merlo (Buenos Aires) y ofreció a los que laburan en esa área que también se trasladen. Aunque habrían manifestado que no se interrumpirá la producción en las instalaciones que funcionan en la comuna goyana, hay incertidumbre entre los demás empleados que serían más de 190. Al cierre de esta edición, trascendió que representantes de la citada firma se reunirían con autoridades provinciales.

“Según nos manifestaron, la idea de trasladar parte de las maquinarias que son parte del proceso de elaboración y empaquetado de algunas marcas es una decisión tomada. Nos explicaron que hay productos que importan, los cuales llegan a Buenos Aires. Desde allí los deben trasladar hasta Goya. Y luego, una vez terminado el producto, los deben trasladar nuevamente para allá. Entonces, eso incrementa considerablemente los costos. Eso, sumado a lo tributario, les generaría una serie de dificultades por lo que consideran que lo mejor para conservar las fuentes de trabajo es mudar esa parte”, expresaron a El Litoral desde el sector gremial. Al mismo tiempo, destacaron que “la noticia genera una gran preocupación e incertidumbre”.

En este contexto, comentaron que “a los 30 trabajadores que se desempeñan en esa área que se mudará, la empresa les ofreció mudarse también a Merlo. El compromiso es que le mantendrán las condiciones laborales y que le solventarán algunos costos, como el de la educación de los hijos, traslado y alquiler de la vivienda”. Estos últimos beneficios citados regirían por tres años.

Consultados sobre si tenían conocimiento de si los trabajadores aceptaron el traslado, indicaron que “aún no tenemos precisiones al respecto, pero estimo que en los próximos días sabremos si todos aceptan o no ir a Merlo”.

A la situación del citado grupo de trabajadores, se suma la incertidumbre de los demás trabajadores que continuarán en las instalaciones goyanas. “Desde la empresa nos manifestaron que acá se continuará trabajando”, señalaron.

Sin embargo, la divulgación de la mudanza generó alerta en más de 190 trabajadores.

“Necesitamos que desde el Estado se puedan adoptar medidas destinadas al menos a paliar la dificultades que está atravesando el sector tabacalero. Sabemos que no somos los únicos, pero el impacto que tiene el funcionamiento de la tabacalera en Goya es muy importante. La gente que labura acá, alquila acá, compra acá, etc.”, remarcaron desde el sector que representa a los obreros.