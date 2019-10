En silla de ruedas, preocupa el estado de la mujer con parálisis tras una cesárea

Viviana Ramos, la mujer que sufrió una parálisis de la cintura hasta los pies luego de una cesárea realizada en una clínica del centro correntino, se encuentra en rehabilitación en Buenos Aires pero no le garantizan la recuperación de su movilidad en un 100%, según informó su abogada.



Su letrada, Carolina Gómez Curima, aseguró a ellitoral.com.ar, que aún no se se pudieron determinar las causas que le provocaron la inmovilidad y que Ramos, se encuentra "en el mismo estado en el que salió luego de la cesárea" realizada el 16 de septiembre.



Gómez Curima explicó que hasta el momento los gastos están siendo cubiertos por la obra social y que no volvieron a tener contacto con autoridades de la clínica.



"Todavía no pudimos cuantificar los daños realmente sufridos porque no tenemos los resultados del grado de la lesión, lo que si sabemos es que la rehabilitación durará un año o dos", dijo.



Ramos se encuentra internada en la Clínica de Neurorehabilitación Santa Catalina en Buenos Aires junto a su familia, aprendiendo a moverse en silla de ruedas porque todavía no puede trasladarse por sí misma.



"Está con sonda, usando pañales, la tienen que bañar porque no puede hacerlo ella misma, se encuentra contenida y con atención no sólo física, sino también psicológica", comentó la abogada.



En cuanto a los daños colaterales, explicó que "es importante", ya que además de su estado de salud, su esposo debió dejar de trabajar para poder acompañarla y eso repercute en la situación económica.