VIDEO | Fuego forestal: mitigaron un foco pero hay alerta por el calor

El peligro de incendios rurales ascendió este viernes a nivel "extremo" en casi toda la provincia, según dio a conocer la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes, donde revelaron que un foco ígneo ingresó a una forestación.

El incendio se originó el jueves último en un bañado de la localidad de San Miguel, donde alcanzó un bosque de pinos.

No obstante, solo se registraron "algunos daños", dado que el fuego circuló por lo bajo de los ejemplares implantados, según informó a El Litoral el titular de Recursos Forestales de la Provincia, Roberto Rojas.

El foco ígneo fue controlado por brigadas y bomberos de la zona que actuaron inmediatamente, ya que es un sector de "muchas forestaciones e incluso por medio de los pastizales pudo haber llegado a los lugares poblados, aunque lo pudieron parar a tiempo".

Aunque un aliciente llegó con las lluvias de hace algunos días, "unas pocas jornadas de calor y viento provocaron que de nuevo estemos en situación crítica", resumió Rojas.

No obstante, la situación no reviste la gravedad de la semana pasada, ya que hay "algo de humedad acumulada" en los suelos tras las precipitaciones y no se registran vientos con la intensidad de los días anteriores, pese a que la temperatura es alta.

"Estamos en una situación en la que está prohibido todo tipo de quema y las recomendaciones son no iniciar ninguna clase de fuego, por ninguna circunstancia y la otra, que si se ve un fuego, alertar llamando al número telefónico 100, que es de los bomberos y ellos saben como actuar de esta situación".