Se complicó la situación de los acusados por prostitución VIP en cabañas de Corrientes

"Me dijo que me vistiera"

Una testigo de identidad reservada, conocida en el expediente como “C”, expresó que “cuando entra prefectura (al hotel), que entraron gritando, diciendo `al piso´, entran a la pieza con un arma y un papel, de mal manera me dijeron que me vistiera...fueron bruscos.” Y añadió: “Nos trataron re mal, entró un hombre de prefectura gritando que nos tiremos al piso, nos apuntaban con armas, yo me asusté mucho, los hombres nos trataron mal pero las mujeres de Prefectura re bien y nos pidieron disculpas en nombre de ellos.” La Cámara Federal de Apelaciones ordenó ahora que se compruebe si hubo abusos por parte de los uniformados, según se desprende del fallo del martes dado a conocer este viernes