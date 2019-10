El Vice de Santa Cruz y ex miembro del Consejo de la Magistratura objetó la detención de Pereira

“En democracia nunca vi una cosa así”, expresó el abogado que es vicegobernador de Santa Cruz y ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Pablo González, al ser consultado sobre la detención del ex concejal goyano Ariel Pereira.

Esa y otras declaraciones sobre la causa las realizó durante una entrevista telefónica que brindó ayer a FM 95.3 de Goya. Fue en ese contexto que señaló que “he leído toda la causa y no lo puedo creer, haremos todo dentro del marco de la ley para que haya justicia porque Ariel Pereira no puede estar detenido, es insólito. Ningún magistrado que entienda mínimamente del derecho o que aplique la ley como corresponde puede dictar una medida así”.

En este marco, también aseveró que “ya estamos en contacto con los organismos de derechos humanos del país”.

Por último, manifestó que espera que la Justicia prontamente le brinde la excarcelación”. Haciendo referencia en este punto a la presentación que realizó la defensa de Pereira y que aún está pendiente de resolución.

Asimismo, aseveró que “me duele mucho porque sé quién es Ariel, sé que es una persona honesta y capaz, no me meto en temas políticos, pero sí tengo conocimiento jurídico” y “en democracia nunca vi una cosas así”.

Por último, adelantó: “Después de las elecciones, voy a ir a Corrientes a darle un abrazo a mi amigo”.