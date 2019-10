Hugo 'Gallina' Herrera: “En Corrientes es difícil poder dedicarse sólo al fútbol”

Cambá Cuá se consagró campeón de la Liga Correntina y se dio el lujo de celebrar largos meses de esfuerzo con entrenamientos diarios y mucho compromiso de sus jugadores. Un ejemplo de ello es su capitán, Hugo “Gallina” Herrera, que a sus 39 años sigue entregando todo en la cancha y también afuera ya que tiene dos trabajos para mantener a su familia.

El fútbol es un deporte que mueve millones y millones de dólares en todo el mundo. Incluso en una Argentina en crisis se escuchan cifras altísimas que se pagan por jugadores o lo que cobran por contratos.

Pero muy lejos de esos reflectores y de las montañas de dinero hay miles de personas que aunque jueguen el mismo deportes están viviendo en un mundo diferente. Es así que para sostener su pasión tienen que amañarse.

Una de esos tantos casos de esfuerzos mezclados con sueños es el de Hugo Herrera, más conocido como “Gallina”, aguerrido defensor de Cambá Cuá. En diálogo con ellitoral.com.ar contó detalles de lo que significó para él este campeonato liguista y todo lo que hace para poder hacer lo que más le gusta.

Aseguró estar muy contento por el título logrado tras golear a Rivadavia, el club de sus amores. “Este equipo se armó hace 2 años con el club en la B”, dijo agregando que pudieron ascender rápido y ganar el provincial, lo cual los dejó con la confianza a pleno para enfrentar este torneo.

“El grupo es de gente muy humilde que nunca dejó de entrenar. Por ahí no me creen cuando digo que entrenamos de lunes a viernes, es difícil”, manifestó. Como los partidos de la Liga son generalmente los sábados, los domingos es el único día que tienen libre.

En su extensa carrera, Herrera pudo salir campeón en varias oportunidades y con diferentes equipos. Festejó en Sportivo, en Lipton, entre otras entidades cuya camiseta defendió.

Consultado sobre qué lugar ocupa el campeonato con Cambá Cuá dijo que “uno muy importante, porque Cambá Cuá tuvo siempre grandes jugadores con los que jugué en el mismo equipo o en contra”.

Recordó a “Batuca Villegas”, los hermanos Zini y los Duarte. “Este grupo de muchachos también quedó en la historia del club, seguramente habrá pegado en la pared de una casa del barrio una foto con nosotros”, expresó con alegría.

Los Herrera son una familia reconocida en el mundo futbolero local ya que Hugo sigue jugando a sus 39 años y su padre, de mismo nombre, también se destacó defendiendo, por ejemplo, los colores de Huracán. Actualmente lleva su nombre la cancha del barrio Unión.

Para “Gallina” el fútbol es una pasión que la siente “como de vida o muerte”. “Soy un ser humano tranquilo y en la cancha me transformo, sin importar quien tenga enfrente voy a dejar todo por mi camiseta”, aseveró. "Aunque tenga a mi hijo enfrente voy a ir con todo", admitió el capitán cambacuacero.

Pero para poder jugar al fútbol lleva una vida con muchos esfuerzos: “El que dice que con sólo vive con la Liga miente”, adviertió. “En la vida del futbol de Corrientes es difícil poder dedicarse sólo al fútbol pero sí o sí tenés que entrenar”, explicó.

Herrera, además de las prácticas de lunes a viernes, es empleado municipal y trabaja en una empresa de limpieza. “Siempre recibí el apoyo de toda mi familia, hasta en los momentos más difíciles nunca dejé de entrenar”, comentó el experimentado marcador central.

Pero aún con 39 años sigue dándolo todo. “Soy un terco, no me conformo, quiero siempre ir por más. Para mí el fútbol no se termina pero en realidad sé que se está terminando y esa es la tristeza que tengo”, admitió. “El fútbol pasa, el jugador pasa, lo que queda es la persona. Alguno me querrá y alguno no”, dijo.

A la pregunta de las diferencias que encuentra en la Liga Correntina cuando comenzó y los tiempos que vive actualmente aseguró que hay muchas cosas distintas. “Antes perdías un partido y llorabas, no querías salir de tu casa. Ahora con el tema de las redes sociales perdés un partido y parece que no importa. Pero es la manera de vivirlo de cada uno, yo quiero ganar siempre”, indicó.

La estirpe de los Herrera no se termina en Hugo, ya que su hijo, Marcelo Andrés, sigue los pasos de su padre y de su abuelo. Pero lejos de las canchas liguistas, ya que se desempeña en San Lorenzo de Almagro y por estos días defiende la camiseta de la Selección Argentina Sub 23 que está jugando en México.

“A mi hijo lo llevaba siempre a donde yo jugaba, le mostraba todo lo bueno y lo malo del fútbol, para que sea él quien tome la decisión sobre el camino que seguía”, explicó y agregó que ahora siente mucho orgullo por la carrera que está desarrollando.

Días antes del título con Cambá Cuá, padre e hijo realizaron unos pícaros intercambios. “Él me decía que no íbamos a poder salir campeones contra Rivadavia, porque él jugó ahí”, dijo entre risas.

“Gallina” ahora se tomará un descanso para decidir los pasos a seguir, aunque admite que su sueño es retirarse en Rivadavia en la Liga, donde siente que puede jugar contra cualquiera. “Cambá Cuá el año que viene asumirá otros compromisos que requerirán más esfuerzos que ya no puedo realizar”, y agregó que para jugar el Federal del año que viene “hace falta dedicarle tiempo completo".

"Hay que seguir trabajando siempre”, repite mientras recuerda malas experiencias que tuvo en el pasado cuando dejó de lado puestos laborales para jugar pero cuando se lesionó no cumplieron con él.

La historia de Hugo “Gallina” Herrera es como la de cientos de personas que para poder disfrutar de su pasión tienen que repartir sus tiempos para mantener a sus familias, así lo viven tanto jugadores, entrenadores, dirigentes, como árbitros. Él durante todo el año es esforzó para festejar de este título, aunque una vez que el pasado martes 8 cuando el árbitro pitó el final del partido, dio la vuelta olímpica, se sacó fotos y se fue a cambiarse porque entraba a trabajar.

Fotos del video: Club Social y Deportivo Cambá Cuá

Video: Nicolás Alonso.