Para 2020, Nación contempla una fuerte inversión social

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2020, para Corrientes se contempla destinar millonarias inversiones al área social y de promoción del empleo.

A través de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la Nación se prevé invertir más de 162 millones de pesos en acciones de empleo y de capacitación laboral. En el primer caso mencionado, se contemplan transferencias por más de 34,4 millones de pesos. Y en el segundo, más de 125,5 millones de pesos.

Por Programa de Recuperación Productiva (Repro), sólo desembolsarán 300 mil pesos, para el seguro de capacitación y empleo, más de 1,9 millón de pesos. En el marco de formación laboral, en tanto, se contempla destinar más de 93 millones de pesos a la provincia a través de un programa de Orientación, Formación e Inclusión Laboral de Jóvenes. Mientras que mediante Birf se financiarán más de 28 millones de pesos en un plan de similares características.

Lo que se destinará a Anses, representa aproximadamente el 63 por ciento del presupuesto que Nación tiene proyectado para Corrientes. Esto representa unos 53,4 mil millones de pesos, sobre un total de 84,3 mil millones de pesos que se distribuirán en la provincia en materia de gastos corrientes y de capital.

Del total del monto destinado a Anses, el 71 por ciento son para prestaciones previsionales en general, es decir, unos 38,2 mil millones de pesos sobre un total de 53,4 mil millones de pesos. Si se desglosan las prestaciones previsionales, de ese monto, más de 15,1 mil millones de pesos se prevén para el sistema de reparto, es decir, el 39,5 por ciento del total de prestaciones previsionales.

El 3,1 por ciento se corresponde con inversión para la reparación histórica que en Corrientes comprende a unos 10 jubilados nacionales. Se desembolsarán más de 1.237 millones de pesos.

El 57 por ciento de los recursos para las prestaciones previsionales se distribuirá a las que se incluyeron por moratoria. El grupo comprende a las llamadas jubilaciones sin aportes, y requerirá una inversión de más de 21,8 mil millones de pesos, según contempla el proyecto de Presupuesto 2020.

En materia de complementos a las prestaciones previsionales, se prevé destinar más de 28,7 millones de pesos a la jurisdicción de Corrientes. A su vez, se invertirán más de 175 millones de pesos por seguro de desempleo.

Por Asignaciones Familiares, a través de Anses, se contempla remitir más de 9.256 millones de pesos. De ese total, el 24 por ciento se destinará a las asignaciones familiares de trabajadores activos en el mercado formal; el 2 por ciento a monotributistas; el 11 por ciento a jubilados; el 9 por ciento a universal de pensiones no contributivas; menos del uno por ciento a los correspondientes con pensiones universales no contributivas; y el 51 por ciento a la Asignación Universal por Hijo (AUH). El porcentaje restante, a los empleados en relación de dependencia del Estado Nacional.

Además, para Corrientes se prevé desembolsar más de 813 millones de pesos para las pensiones de ex Combatientes de la gesta de Malvinas. A su vez, se contemplan más de 811 millones de pesos para Pensión Universal del Adulto Mayor.