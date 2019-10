Las categorías de ascenso comienzan a transitar el certamen Intermedio

La competencia del fútbol de salón en la capital correntina vivirá desde hoy una nueva instancia en las dos divisiones del ascenso (Primera B y Primera C), se pondrá en marcha el Intermedio, mientras que en la Primera A se desarrollará la décimo cuarta fecha del torneo Apertura.

En las dos categorías del ascenso concluyó el pasado fin de semana el Apertura. Ahora, los equipos fueron divididos en dos grupos (ubicaciones pares en una zona e impares en otra), donde jugarán todos contra todos a una rueda.

Los puntos que consiga cada equipo se sumará a la tabla general y el campeón logrará el ascenso a la división inmediata superior.

En tanto que los que finalicen del segundo al quinto puesto disputarán un cuadrangular por el segundo ascenso.

Por su parte, la actividad en la Primera A tiene partidos interesantes en el marco de la penúltima fecha del Apertura, entre ellos el que sostendrán el puntero Pingüinos (21 puntos) se medirá con Victoria (17, pero con dos partidos menos).

Mientras que los escoltas, Bañado Norte (19 y dos encuentros pendientes) y Olimpia (19) jugarán frente a Real Unión (11) y El Cosmos (12), respectivamente.

Una vez que concluya el Apertura, los ocho primeros lucharán por el campeonato.

El programa de partidos para hoy, que se desarrollará en tres escenarios, es:

Cancha de Hércules: 8.45 (1ra. C) Centauro vs. Aplanadora, 10.00 (1ra. C) Deportivo Sur vs. Juan de Vera, 11.00 (1ra. C) Milenium vs. Olimpo, 12.00 (1ra. C) Sportivo Corrientes vs. Acero Puro, 13.00 (1ra. B) San Gerónimo vs. Don Occho, 14.00 (1ra. B) 17 de Agosto vs. Deportivo Dengue, 15.00 (1ra. B) Jaguares vs. San Benito, 16.00 (1ra. B) San Jorge vs. Libertad, 17.00 (1ra. A) Deportivo Cichero vs. Pinta Futsal, 18.30 (1ra. A) Primos vs. Comunicaciones, 20.00 (1ra. A) Pingüinos vs. Victoria y 21.30 (1ra. A) Complejo Oriana vs. Nacional.

Cancha de Islas Malvinas 1536 Viviendas: 12.45 (1ra. B) Gafa vs. Aberturas, 14.00 (1ra. B) San Pantaleón vs. Sporting Cristal, 15.00 (1ra. B) Santa Teresita vs. Islas Malvinas, 16.00 (1ra. B) Juniors vs. Boca Unidos, 17.00 (1ra. A) Panadería Romero vs. Marmolería, 18.30 (1ra. A) Olimpia vs. El Cosmos, 20.00 (1ra. A) Bañado Norte vs. Real Unión y 21.30 (1ra. A) Deportivo Fénix vs. Cruz Diablo.

Cancha del CEF Nº 1: 9.45 (1ra. C) El Decano vs. Deportivo Armenia, 11.00 (1ra. C) El Santo vs. Barrio San Martín y 12.00 (1ra. C) Hebraica Corrientes vs. Imperio FS.